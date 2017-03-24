Делегация Удмуртии во главе с Председателем Госсовета республики Владимиром Невоструевым 16 марта с рабочим визитом побывала в Чувашии.
Сотрудничество продолжится
С депутатами Госсовета встретился Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Он выразил коллегам благодарность за визит в республику и заверил, что Чувашия открыта для сотрудничества.
– Наши связи с регионами с каждым годом улучшаются. Мы обмениваемся опытом, перенимаем передовые практики, в том числе и в нормотворчестве. Это важно для принятия полезных для народа решений, - подчеркнул глава региона. Михаил Игнатьев отметил важность активного взаимодействия и совместного поиска возможностей, способствующих развитию регионов.
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев в свою очередь отметил, что депутаты республиканского парламента рады посетить Чувашию, с которой сложились давние добрососедские отношения. Он рассказал, что сегодня в Удмуртии проживают более трех тысяч чувашей, проводятся совместные мероприятия, национальный праздник Акатуй.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам законотворческой деятельности. Председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов выразил уверенность, что визит коллег послужит дальнейшему плодотворному развитию двусторонних отношений.
Перенимая опыт
Итогом встречи стало подписание соглашения между Государственным Советом Чувашии и Государственным Советом Удмуртии. Парламентарии отметили, что соглашение поспособствует установлению и укреплению межпарламентских связей, обмену опытом в области законотворческой деятельности, расширению деловых контактов. Владимир Невоструев подчеркнул, что в Чувашии имеется богатый опыт, который можно было бы применить и в Удмуртии. Среди приоритетных направлений, которые хотелось бы изучить, здравоохранение.
– У вас имеются передовые технологии, которые работают уже не первый год. Мы многое делаем совместно, есть много соглашений. Сегодня мы подписали соглашение дополнительно к тому, что уже было 10 лет назад, в подтверждение того, что мы работаем и сотрудничаем в области культуры, сельского хозяйства, в области промышленности. Надо учиться друг у друга, а учиться есть чему. Поэтому нам будет полезно узнать то, что у вас сегодня делается, чтобы применить ваш опыт в нашей республике, - сказал спикер парламента Удмуртии.
В свою очередь, Председатель Госсовета Чувашии отметил положительный опыт Удмуртии в оптимизации расходов на уровне муниципалитетов и поселковых советов. Отдельно он отметил законопроект о поддержке столицы республики, который планируется рассмотреть в удмуртском парламенте. По его словам, обе республики схожи в плане экономической и социальной политики. Соглашение позволит более детально взаимодействовать в отдельных отраслях.
Фото: udmgossovet.ru
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