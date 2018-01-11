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Удмуртия готовится к выборам Президента России

11 января
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Какие новшества у избирательной кампании - 2018? Задача органов государственной власти и органов местного самоуправления Удмуртии - провести выборы Президента России максимально прозрачно и открыто. Об этом сообщил на состоявшемся 9 января аппаратном совещании Глава Удмуртии Александр Бречалов. С докладом об организации и проведении избирательной кампании на совещании выступил руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

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Докладчик отметил, что Центральная избирательная комиссия республики при содействии органов государственной власти ведёт активную подготовку к проведению выборов Президента России на территории Удмуртии. В день голосования 18 марта на территории республики будут работать 1205 избирательных участков.

Руководитель Администрации Главы и Правительства республики акцентировал внимание на том, что избирательное законодательство изменилось, и согласно этим изменениям проголосовать на выборах Президента России жители Удмуртии смогут, находясь в любом населённом пункте страны и даже за рубежом. Для этого им необходимо заранее подать заявление о включении в списки избирателей по месту пребывания. Заявления избирателей с 31 января по 12 марта будут принимать в территориальных избирательных комиссиях Удмуртии, а с 25 февраля по 16 марта - в участковых избирательных комиссиях. Также приём заявлений от избирателей будет организован в 34 МФЦ на территории Удмуртии.

Как заявил Сергей Смирнов, эти новшества сделают участие в выборах более доступными для граждан, и призвал руководителей органов власти, промышленных предприятий и СМИ направить все усилия на информирование жителей республики о нововведениях. В их число входит и усиление общественного контроля над соблюдением законодательства и прав избирателей на выборах.

Как известно, 5 декабря 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который наделяет Общественную палату Российской Федерации и региональные общественные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Система общественного контроля будет впервые применена на предстоящих выборах Президента РФ. 8 декабря было подписано соглашение между Общественной палатой и представителями более 25 некоммерческих организаций об организации в регионе мониторинга соблюдения избирательных прав. Список НКО, присоединившихся к соглашению, продолжает пополняться.

15 декабря подписано Соглашение о взаимодействии между Центральной избирательной комиссией Удмуртии с Общественной палатой республики. Документ предусматривает организацию общественного контроля над ходом выборов со стороны общественных объединений Удмуртии. Власти Удмуртии будут помогать в организации обучения общественных наблюдателей.

21 декабря 2017 года Александр Бречалов подписал Указ Главы Удмуртии «О содействии избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», в котором перед органами государственной власти Удмуртии обозначены задачи по подготовке к выборам.

Сергей Смирнов попросил руководителей всех органов власти и местного самоуправления внимательно ознакомиться с Указом Главы Удмуртии, а также с планом организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента России и обеспечить необходимое содействие для выполнения всех поставленных задач.

Как подчеркнул Глава региона Александр Бречалов, выборы Президента России в Удмуртии должны пройти легитимно и открыто. Главная задача – предоставить все возможности для волеизъявления граждан.

В тему

15 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов Президента России на 18 марта 2018 года. 18 декабря Центральной избирательной комиссией РФ утверждён календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Завершается первый этап кампании – выдвижение кандидатов на должность Президента РФ от политических партий либо в порядке самовыдвижения. По данным на 8 января, в ЦИК России поступило 67 уведомлений о выдвижении кандидатом по выборам президента, 46 - в порядке самовыдвижения, 21 - от политических партий. Предварительный список кандидатов в Президенты РФ, заявивших о желании участвовать в выборах, будет известен 13 января.
Согласно календарному плану избирательной кампании кандидаты, заявившие о выдвижении, приступают к сбору подписей избирателей России в свою поддержку. Четыре парламентские партии по закону освобождены от сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность Президента РФ. Кандидаты, выдвинутые другими политическими партиями, должны будут собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей России, при этом в одном регионе не более 2500 подписей. Кандидаты, идущие на выборы самовыдвижением, должны собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей, при этом не более 7500 в одном субъекте Федерации. Завершится сбор подписей к 31 января. К 10 февраля будет обнародован полный список зарегистрированных кандидатов в Президенты России. С 19 февраля начнётся период предвыборной агитации в СМИ.

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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