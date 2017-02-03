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Удмуртия готовится к выборам депутатов Госсовета

3 февраля
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392 Удмуртия готовится к выборам депутатов Госсовета

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев сообщил о том, что в Удмуртии идет подготовка к выборам в Государственный Совет шестого созыва.

На ближайшем заседании внеочередной сессии Госсовета 9 февраля депутаты утвердят новую схему избирательных округов. В связи с тем, что в силу вступил закон о сокращении количества депутатов республиканского парламента с 90 до 60 человек, число округов также уменьшится. Их будет 30, а не 45, как раньше.

Проект схемы уже разработан, при этом, как подчеркнул Владимир Невоструев, при формировании округов нельзя не допустить дробления муниципальных образований.

– Важно сохранить целостность наших районов, не делить районы на мелкие округа. Допустим, я избирался по 45 избирательному округу. В мой округ входил Ярский, Юкаменский и часть Красногорского района. В другой округ входила часть Красногорского района, часть Игринского района и Глазовский район. Нужно постараться сделать так, чтобы районы были в одном округе.

Хотя исключение будет сделано для Завьяловского района - самого многочисленного в Удмуртии.

Спикер республиканского парламента также сообщил, что перед региональными выборами, 28 мая, состоится внутрипартийное предварительное голосование. Прием заявок для участия в нем начнется в марте.

Фото: izvestiaur.ru

Метки: Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев подготовка к выборам в Государственный Совет шестого созыва

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