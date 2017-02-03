Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев сообщил о том, что в Удмуртии идет подготовка к выборам в Государственный Совет шестого созыва.
На ближайшем заседании внеочередной сессии Госсовета 9 февраля депутаты утвердят новую схему избирательных округов. В связи с тем, что в силу вступил закон о сокращении количества депутатов республиканского парламента с 90 до 60 человек, число округов также уменьшится. Их будет 30, а не 45, как раньше.
Проект схемы уже разработан, при этом, как подчеркнул Владимир Невоструев, при формировании округов нельзя не допустить дробления муниципальных образований.
– Важно сохранить целостность наших районов, не делить районы на мелкие округа. Допустим, я избирался по 45 избирательному округу. В мой округ входил Ярский, Юкаменский и часть Красногорского района. В другой округ входила часть Красногорского района, часть Игринского района и Глазовский район. Нужно постараться сделать так, чтобы районы были в одном округе.
Хотя исключение будет сделано для Завьяловского района - самого многочисленного в Удмуртии.
Спикер республиканского парламента также сообщил, что перед региональными выборами, 28 мая, состоится внутрипартийное предварительное голосование. Прием заявок для участия в нем начнется в марте.
Фото: izvestiaur.ru
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