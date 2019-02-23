Вавожский мейнстрим, или для чего завод колхозу. **Мы как—то привыкли, что промышленные или торговые предприятия входят в сельское хозяйство, покупа...

В Новой Бие новое производство. **Вавожцы не перестают удивлять, поражать и радовать. Недавно в Новой Бие открылся первый в Удмуртии ...

Два в одном. В Новой Бие новое производство. Вавожцы не перестают удивлять, поражать и радовать. Недавно в Новой Бие открылся первый в Удмуртии вы...