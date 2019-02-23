В нашей республике подготовка к весенне-полевым работам уже вступает в активную стадию. Хозяйства закупают недостающие объемы семян, повышают посевные качества имеющихся, проводят сортосмену и сортообновление, формируют запасы дизтоплива и минеральных удобрений. Ремонтируется техника, составляются агрономические рабочие планы.
По состоянию на 1 февраля, по информации регионального Минсельхозпрода, качество подготовленных к яровому севу семян зерновых и зернобобовых культур составила 77 % (на аналогичную дату прошлого года – 76%). Среди лучших по подготовке семенного материала – Можгинский (93%), Вавожский (90%) и Алнашский (89%) районы.
Значительное повышение показателя кондиционности семян за последние два месяца (декабрь 2018-январь2019) отмечено в Кизнерском (+17%), Воткинском (+16%) и Балезинском (+9%) районах.
Продолжается подготовка семенного материала до базисных кондиций и по многолетним травам, льну-долгунцу и переходящему фонду озимых зерновых культур. Доля кондиционных семян растет с каждым годом. Так, на начало февраля соответствуют высоким требованиям государственных стандартов 60% семян многолетних трав, для сравнения: в прошлом году на эту дату всего 44%. По семенам озимых 80% и 52% соответственно. Посев высококачественными семенами лучших районированных сортов дает прибавку урожая 15-20%.
В целом семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 72 тыс. т, это 104% от потребности. Собственными силами хозяйства закрывают потребность и в семенах многолетних трав – 111% (1,2 тыс. т). Более того, семеноводческие хозяйства сегодня предлагают к реализации 7 460 т семян высоких репродукций, в том числе суперэлиту и элиту в объеме 5 792 т. Обеспеченность семенами льна-долгунца по состоянию на 10 февраля составила 86%, недостающие объемы планируется завозить с Алтайского края.
Минеральных удобрений по состоянию на 8 февраля закуплено 6,1 килограмма в действующем веществе на гектар посевной площади (в прошлом году на эту дату – 5,9 килограмма в действующем веществе на гектар). Наибольшие объемы сформированы в Вавожском районе – 37,9 килограмма в действующем веществе на гектар. Более 10 килограммов в действующем веществе на гектар - в Можгинском, Киясовском, Завьяловском и Граховском районах.
Лучше всех почва под весенний сев подготовлена земледельцами Сарапульского района. Они с осени вспахали все свое яровое поле на зябь. На 99% выполнен план по зяблевой обработке в Увинском, в Алнашском и Можгинском – на 95%. Пятерку лучших по наличию зяби для проведения посевной кампании замыкает Игринский район – 89%. Опыт передовиков показывает: больше зяби – выше урожай.
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