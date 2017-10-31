Вчера, 30 октября, эксперты ФАС – заместитель руководителя службы Алексей Доценко и начальник Контрольно-финансового управления Владимир Мишелович посетили Удмуртию с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, целью визита являлось содействие в подготовке плана совместной работы («дорожной карты») и детальное знакомство с институциональной средой региона.
Соглашение между правительством Удмуртской Республики и Федеральной антимонопольной службой подписано 4 октября 2017 года. Стороны договорились о взаимодействии в направлении защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализации государственной политики по развитию конкуренции в Удмуртской Республике, повышения инвестиционной активности.
Руководители Федеральной антимонопольной службы встретились с главой Удмуртии Александром Бречаловым и председателем правительства Ярославом Семеновым. На встрече и прошедшем затем совещании в правительстве республики обсудили актуальность разработки региональных планов развития конкуренции и согласовали формы сотрудничества, позволяющие повысить качество «дорожной карты» Удмуртской Республики.
«Вся наша работа нацелена на развитие конкуренции, которая не является самостоятельной ценностью, но обеспечивает нормальную работу предпринимательской среды и, следовательно, уровень жизни граждан. За развитием рынков мы видим потребителей – тех, кто должен получать товары и услуги приемлемого качества и по приемлемой цене. Поэтому мы приветствуем работу по внедрению стандарта развития конкуренции, в которую включилась Удмуртия, и усилия региона по улучшению места в федеральном рейтинге развития конкуренции», - отметил Алексей Доценко.
На обсуждение экспертов ФАС был вынесен предварительный проект «дорожной карты» по реализации соглашения.
«Уже есть реальный, готовый к обсуждению документ. После его доработки с предложениями всех сторон он станет хорошей основой для взаимодействия Правительства Удмуртской Республики и ФАС России в целях развития конкурентной среды. А от этого, мы уверены, выиграют и потребители, и предприниматели», - добавил Алексей Доценко.
В процессе доработки проекта в него предстоит включить предложения УФАС по УР – о корректировке перечня социально-значимых рынков, а также идеи, поступающие от бизнеса и позволяющие более эффективно внедрять частные предпринимательские инициативы.
Окончательный вариант «дорожной карты» по реализации соглашения будет сформирован в течение ближайшей недели и направлен на утверждение в Федеральную антимонопольную службу.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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