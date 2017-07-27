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Удмуртия формирует карту возможностей

22 июля
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Красногорский район стал очередным пунктом в череде поездок по региону врио Главы Удмуртской Республики

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Таким образом происходит знакомство с районами, выявление болевых точек и, что, наверное, наиболее важно, точек роста. Для каждого муниципального образования необходимо сформировать «карту возможностей», так определил цель этой «экспедиции» Александр Владимирович. Ну, а попутно встречи с людьми, знакомство с общими и личными трудностями и попытки помочь, решить чьи-то проблемы.

Надо отметить, что Александр Бречалов перемещается по региону в таких поездках в микроавтобусе с надписью «Команда Удмуртии», где вместе с ним – команда, состоящая из представителей министерств, аналитики, эксперты, советники. Любимое слово сочетание врио главы – мозговой штурм. Непременный атрибут на встрече с активом района – флипчарт, доска для записей наиболее важных моментов беседы.

Материнский капитал и ветхое жилье

Автостанция в Красногорском не была в плане поездки Александра Бречалова не значилась, тем не менее Александр Владимирович зашел в это здание. Однако не проблемы траспортного сообщения в районе привлекли его внимание, а хорошо полиграфически исполненное рекламное объявление с предложением обналичить материнский капитал.

– Что-то мне подсказывает, что это не совсем законно, - повернулся он к сопровождавшим его лицам. - Наверное, по вопросам материнского капитала должны обращаться к соответствующим службам и к главе района, в Пенсионный фонд.

Врио Главы попросил вызвать руководителя отдела полиции и прокурора. Автостанция – собственность частная, но после звонка главы района собственник пообещал снять немедленно эти объявления.

– Снимут, потом снова повесят, - парировал Александр Бречалов. - Нужно принимать меры – на общественный контроль. Люди, которые это делают, наверняка вам известны. Вопрос не в том, что реклама висит, а в том, что такая деятельность осуществляется.

Александр Владимирович пообещал, что по всей республике будет развернута акция по выявлению таких деятелей.

– Я вынесу соответствующее распоряжение и попрошу правоохранительные органы заняться этим. Если нужны дополнительные полномочия, буду выходить на федеральный уровень к Колокольцеву и Чайке. Люди эти не сбегут. И в Гондурасе найдем, - заверил Бречалов.

Продолжением этой темы неожиданно стало посещение дома Татьяны Вахрушевой, который признан аварийным, и она добивается расселения. Да только незадача: купила она это жилье с использованием материнского капитала, получив от той самой фирмы, чья реклама висела на автостанции, не 460 тысяч, а лишь 360. Сотрудники этой фирмы уверяли, что после признания этого жилья аварийным Татьяна сможет бесплатно получить новую квартиру гораздо более высокого качества. Она и не задумалась, что это незаконно, жить было негде, как объяснила она свой выбор.

Федеральная программа по расселению аварийного и ветхого жилья, тем не менее, 1 сентября заканчивается, и непонятно, будет ли она продлена…

– Мы приняли решение разработать свою программу, - объявил на встрече с жителями села Дёбы руководитель региона. - Минстрой уже разработал ее, и, несмотря на то, что федеральных средств нет, мы все равно будем переселять. Но мы должны проверить весь список аварийного жилья и выявить самые-самые плачевные случаи. Но хочу сразу предупредить, что ситуация, когда абсолютно всем давали жилье бесплатно взамен аварийного, не правильная. Да, есть категория людей, у которых очень низкие доходы. Или вовсе их нет. Их действительно республика будет переселять бесплатно. Но у нас есть и другие ситуации, когда у людей есть возможность своей копейкой участвовать в улучшении жилищных условий. Поэтому у нас будет предложено несколько вариантов.

Нужна новая экономика

На встрече с активом на своем флипчарте Александр Бречалов выделил первую проблему, о которой участники встречи стали говорить сразу – здравоохранение. Непродуманная оптимизация, издержки подушевого финансирования сельской медицины, нехватка узких специалистов, очереди на обследования, навязывание платных услуг – это лишь малый перечень проблем здравоохранения в Красногорском районе, да и не только в нем.

Александр Бречалов отметил, что проблему в Дёбах можно решить в течение двух недель. Там необходимо занять вакансию медицинской сестры. Пока не решена кадровая проблема, в село прибудет большой передвижной диагностический ФАП для проведения обследования жителей.

А для решения комплексных проблем Александр Владимирович обратился к районной администрации с поручением собрать все случаи и все проблемы и представить отчет.

Главной темой выступлений Александра Владимировича стала экономика. По его мнению, Удмуртии, особенно селу, нужна новая экономика, опирающаяся на малое и среднее предпринимательство, а не рассчитывающая на сырьевой сектор и оборонную промышленность. Только развитие предпринимательства сможет наполнить местные бюджеты, что позволит решать социальные обязательства государства и местного самоуправления. Поэтому особое внимание в беседах врио главы обращал на мнения и высказывания предпринимателей.

Так, глава фермерского хозяйства Александр Чупин попросил рассмотреть вопрос об оказании помощи району в оформлении невостребованных земельных долей. На это нужно 15 миллионов рублей. В этом случае местные фермеры смогли бы взять эту землю в аренду и развивать свое производство. Затрудняет, по мнению Александра Чупина, развитие бизнеса в лесной отрасли несовершенство лесного законодательства. Сложные отношения складываются в последнее время у владельцев прудов с рыбнадзором, запрещающим ловить рыбу сетями даже в частных прудах, куда ее сами же хозяева и запустили. Запрет подворного забоя скота и птицы тормозит развитие личных подсобных хозяйств.

В Дёбах к Александру Владимировичу обратился руководитель градообразующего предприятия ООО «Качкашурское» Олег Молотилов. Он заговорил о необходимости замены ферм. В прошлом году в хозяйстве заложили ферму на 11 миллионов рублей, причем своих, а не заемных. Через неделю Олег Александрович обещал объект запустить. Вторую ферму на 200 голов планируют запустить к 1 сентября. Сейчас из-за аварийного состояния в хозяйстве вынуждены начать строительство третьей фермы. Ее общая сметная стоимость 19300 тысяч рублей.

На вторую ферму хозяйство уже потратило 9 миллионов и теперь не хватает семи. С 19 января хозяйство пытается получить обещанный Президентом России пятипроцентный кредит в Сбербанке. Да только, как ответили банкиры, все лимиты выбраны крупными агрохолдингами, а такому небольшому, но системообразующему предприятию денег не досталось.

По словам советника врио Главы Удмуртии Евгения Родичкина, которому было поручено оказать содействие хозяйству, Александр Бречалов на встрече с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым договорился о выделении дополнительных лимитов именно для подобных хозяйств, и вполне возможно договориться с банком об актуализации заявки.

– Для того чтобы завтра выполнить наши социальные обязательства, нам нужно сегодня поддержать бизнес, - утверждает Александр Бречалов. - Вчерашнюю установку, когда мы ждали, сколько нам нефтяники заплатят, сколько оборонка, нужно забыть. Мы не можем на это рассчитывать и на этом сидеть. Нам нужно развивать малый и средний бизнес. Другого пути нет. Второго августа каждый муниципальный район будет представлен первому вице-премьеру Игорю Ивановичу Шувалову и ТОПу-200 инвесторов России. Все банки будут. Готовьте ваши проекты. В каждом районе есть точки роста.

ЦИТАТА

Александр Бречалов, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики:

– Вчерашнюю установку, когда мы ждали, сколько нам нефтяники заплатят, сколько оборонка, нужно забыть. Мы не можем на это рассчитывать и на этом сидеть. Нам нужно развивать малый и средний бизнес. Другого пути нет. Второго августа каждый муниципальный район будет представлен первому вице-премьеру Игорю Ивановичу Шувалову и ТОПу-200 инвесторов России. Все банки будут. Готовьте ваши проекты. В каждом районе есть точки роста.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

1 комментарий

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  • Петр
    24 июля, 15:09
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    Шувалов активно помогает малому и среднему бизнесу,а так же ведет проекты моногородов.

Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

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