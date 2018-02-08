В Сочи Удмуртская Республика покажет три ключевых направления, которые отражают промышленный, производственный, инвестиционный потенциал региона:
«Сделано в Удмуртии»,
«Инвестируй в Удмуртию»,
«Удмуртия заряжает».
Блок «Сделано в Удмуртии» представлен ведущими брендами региона: ИЭМЗ «Купол», Ижевский радиозавод, ПАО «Мечел», «КОМОС-Групп».
От малого и среднего бизнеса - HUDWAY - рекордсмен России по сбору средств на краундфандинговых площадках, Volts - производитель аккумуляторных батарей, способных полностью заменить электрическое освещение в городах, ООО “Современные Технологии”, обеспечившие 78 тысяч зрителей Лужников креслами, Zala Aero - лидер беспилотной авиации России и еще целый ряд предприятий.
Блок «Инвестируй в Удмуртию» отразит готовые и потенциальные инвестиционные проекты. В их числе строительство платного скоростного участка автодороги М-7 «Алнаши – Малая Пурга», строительство транспортно-логистического центра на базе порта «Камбарка», строительство ледовой арены «Ижевск Арена» в Ижевске. Блок имеет практическую задачу – привлечь российских и международных инвесторов к развитию региона.
Блок «Удмуртия заряжает» представляет потенциал региона как драйвера в организации уникальных мероприятий российского и международного уровня. Республика продемонстрирует уникальный подход к развитию направления, позволяющий увеличить туристический поток, как следствие способствовать развитию этой отрасли и развитию малого бизнеса.
Делегацию региона на форуме в Сочи планирует возглавить Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
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