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УДМУРТИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В СОЧИ

7 февраля
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Инвестиционный форум, место притяжения проектов развития российских регионов, состоится 15-16 февраля 2018 года.

%d0%a1%d0%be%d1%87%d0%b8 УДМУРТИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В СОЧИ

В Сочи Удмуртская Республика покажет три ключевых направления, которые отражают промышленный, производственный, инвестиционный потенциал региона:

  • «Сделано в Удмуртии»,

  • «Инвестируй в Удмуртию»,

  • «Удмуртия заряжает».

Блок «Сделано в Удмуртии» представлен ведущими брендами региона: ИЭМЗ «Купол», Ижевский радиозавод, ПАО «Мечел», «КОМОС-Групп».

От малого и среднего бизнеса - HUDWAY - рекордсмен России по сбору средств на краундфандинговых площадках, Volts - производитель аккумуляторных батарей, способных полностью заменить электрическое освещение в городах, ООО “Современные Технологии”, обеспечившие 78 тысяч зрителей Лужников креслами, Zala Aero - лидер беспилотной авиации России и еще целый ряд предприятий.

Блок «Инвестируй в Удмуртию» отразит готовые и потенциальные инвестиционные проекты. В их числе строительство платного скоростного участка автодороги М-7 «Алнаши – Малая Пурга», строительство транспортно-логистического центра на базе порта «Камбарка», строительство ледовой арены «Ижевск Арена» в Ижевске. Блок имеет практическую задачу – привлечь российских и международных инвесторов к развитию региона.

Блок «Удмуртия заряжает» представляет потенциал региона как драйвера в организации уникальных мероприятий российского и международного уровня. Республика продемонстрирует уникальный подход к развитию направления, позволяющий увеличить туристический поток, как следствие способствовать развитию этой отрасли и развитию малого бизнеса.

Делегацию региона на форуме в Сочи планирует возглавить Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

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