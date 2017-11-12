Всемирный день качества был утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет инициатор учреждения праздника - Европейская организация качества (ЕОК) объявила неделю качества, во время которой проводятся различные акции, призванные повысить уровень продукции и услуг, а также привлечь внимание к товару, который не соответствует стандартам.
Исследование проблем качества - одна из самых приоритетных задач в экономике ведущих стран мира. Именно поэтому проводится Всемирный день качества. В современных условиях качество - ключ к успеху в деятельности любого предприятия любой отрасли каждой республики и страны. Качественная продукция – это благо современной цивилизации, это залог крепкого физического и психологического здоровья.
В целях реализации программы социально-экономического развития Удмуртии, содействуя насыщению продовольственного рынка товарами в широком ассортименте и высокого качества по доступным ценам, в том числе местного производства, в республике проводится целенаправленная работа.
Ежегодно разрабатывается план практических мероприятий продвижения товаров удмуртских производителей. На предприятиях организуются презентации, в том числе новых видов продукции, дни открытых дверей. Оказывается содействие в выпуске теле– радиопередач, печатных изданий. На предприятиях торговли определяются отдельные зоны с логотипом конкретных производителей республики, на пакетах и ценниках размещается информация «Покупай удмуртское» и другие.
В целях повышения качества, расширения ассортимента производимой в республике продукции и замещения завозимой проводятся маркетинговые исследования, выставки, ярмарки, конкурсы, смотры качества («Бренд Удмуртии», «Лучшие продукты детям» и т.д.).
Жители Удмуртии могут по праву гордиться достижениями своей республики. В нашем крае делают все: от гвоздя до ракеты. Товары удмуртских производителей покоряют все новые и новые территории – заказы поступают и от иностранных представителей.
Не стоит забывать и о знаменитой кухне удмуртов. Следуя традициям предков, соблюдая принципы вкусной и здоровой еды, местные производители делают продукты из натуральных ингредиентов.
Из материалов нашей газеты читатели могут узнать, где лепят самые вкусные пельмени, какое молоко самое полезное, чьи промышленные разработки и технологии самые современные. Мы присоединяемся к Всемирному дню качества.
Товары удмуртских производителей покоряют все новые и новые территории
Яна ШАЙМАРДАНОВА
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