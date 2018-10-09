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**В течение трёх дней молодые люди со всей республики в оздоровительном центре «Берёзка» работали над...