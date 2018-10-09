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Удмуртэнерго рассказывает малому и среднему бизнесу республики о технологическом присоединении

8 октября
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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» прошел семинар-совещание для представителей малого и среднего бизнеса республики по вопросам технологического присоединения к сетям.

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В семинаре-совещании приняли участие представители министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР, удмуртского регионального отделения «Опора России», индивидуальные предприниматели, представители сельскохозяйственных производственных кооперативов, торговых и производственных фирм.

10 октября исполняется год, как филиал «Удмуртэнерго» и Правительство УР заключили соглашение по вопросам сокращения сроков реализации мероприятий по подключению к электрическим сетям нагрузок малого и среднего бизнеса и сотрудничества в сфере реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения. В рамках этого соглашения в компании последовательно реализуются положения «дорожной карты» доступности энергетической инфраструктуры - от принятия заявки до непосредственного подключения от потребителя требуется не более четырех визитов в сетевую организацию и в среднем 65 дней работы. Также из договоров по техприсоединению мощности менее 150 кВт исключены требования об обязательном предоставлении в сетевую организацию проектной документации для подтверждения её соответствия техусловиям.

Участники встречи также узнали, что для повышения доступности технологического присоединения Удмуртэнерго предоставляет предпринимателям дополнительную услугу «Сопровождение технологического присоединения», в рамках которой энергетики готовы выполнить весь перечень мероприятий, который предписан заявителю техническими условиями. Специалисты филиала совместно с руководством муниципальных образований участвуют в утверждении перечня площадок, планируемых к строительству и требующих осуществления техприсоединения в 2018-2019 годах. Кроме того, в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» внедрена электронная цифровая подпись, которая дает возможность сократить сроки подписания необходимой документации для получения потребителями услуги техприсоединения. В завершение семинара энергетики ответили на вопросы собравшихся.

– Тематические встречи для предпринимателей по вопросам технологического присоединения проводятся в Удмуртэнерго ежеквартально. А при наличии соответствующих обращений мы готовы организовывать выездные разъяснительные встречи с представителями малого и среднего бизнеса в районах республики, - говорит начальник управления технологического присоединения филиала «Удмуртэнерго» Эдуард Мингазов.

Технологическое присоединение является одной из основных услуг филиала, которая осуществляется в рамках заключенных с клиентами договоров. Филиал «Удмуртэнерго» реализует целенаправленную политику в части сокращения сроков и упрощения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. На сегодня действует доступный интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф, с помощью которого клиенты могут производить расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения, рассчитать стоимость услуг, подать показания приборов учета и много другое.

Также более подробно с правилами технологического присоединения к сетям Удмуртэнерго можно ознакомиться на корпоративном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru, в Центре обслуживания потребителей филиала (г. Ижевск, ул. Советская, 30) и в пунктах по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей. Получить консультацию также можно, позвонив на круглосуточную прямую линию энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

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