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Удмуртэнерго провело экскурсию для участников Всероссийской олимпиады «Россети»

23 апреля
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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» провели экскурсию для участников первого отборочного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Россети» в самом сердце энергосистемы региона – Центре управления сетями «Удмуртэнерго».

%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8 4127 Удмуртэнерго провело экскурсию для участников Всероссийской олимпиады «Россети»

На экскурсии ребят познакомили с ежедневной работой диспетчера, энергетики рассказали о своей профессии, ответили на вопросы школьников о энергосистеме региона, о необходимом образовании, и о социально-бытовых условиях работы на крупнейшем электросетевом предприятии республики.

Всего в первом этапе олимпиады, который проходил в Ижевске 31 марта и 1 апреля, приняли участие 36 учащихся 9 и 10 классов республики. Региональное жюри, в состав которого вошли представители министерства образования республики, филиала «Удмуртэнерго», учителя высшей категории из лицеев республики, определило победителей и призеров первого этапа олимпиады по сумме баллов, полученных каждым участником за выполнение заданий по трем предметам: физика, математика и информатика. В итоге призерами Олимпиады в республике стали 8 человек, а победителями по итогам первого отборочного этапа двое учащихся - ученица 10 класса образовательного учреждения «Лицей №41» Анна Наговицына и ученик 9 класса ижевского естественно-гуманитарного лицея «Школа – 30» Ислам Гайсин.

– Если честно, я не ожидал, что напишу математику на 100%. Задания были неординарные, пришлось, как говорится, напрячь мозги, - рассказывает Ислам Гайсин. – Интересно было то, что почти все задачи по предметам были связаны с электроэнергетикой. Немного волнуюсь за второй этап, говорят, что нужно будет креативить, но я готов и думаю, что справлюсь. Сегодня всем было очень интересно увидеть, как диспетчеры с пульта управляют огромным сетевым комплексом во всей республике. Это важная, сложная и ответственная работа, для успехов в которой необходимы знания по многим предметам.

Komosmb suv

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