В четыре раза больше. Поддержка предпринимателей – в приоритете у Команды Удмуртии На минувшей неделе Глава Удмуртии провёл в Москве несколько важных встреч. Их итоги он прокомментиров...

Историческое решение. Бизнес и власть объединяются ради сохранения и развития города На Форуме малых городов России в Коломне 17 января Владимиру Путину представили стенд Сарапула и позн...

Руководители группы компаний «Т Плюс» в Удмуртии рассказали об итогах прошедшего рабочего года, в том числе – и о долгах 24 января в Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» прошла пресс-конференция руководителей энергетич...