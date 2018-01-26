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Удмуртэнерго приступило к реализации инвестиционной программы 2018 года

25 января
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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» приступили к реализации инвестиционной программы 2018 года. До конца января этого года в рамках технологического присоединения будут выполнены работы по строительству воздушных линий 0,4-10 кВ в 11 районах Удмуртской Республики.

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Новые участки электрических сетей с современным самонесущим изолированным проводом (СИП) появятся на улицах: Апельсиновая, Грушевая, Ежевичная, Малиновая, Вишневая, Рябиновая, Земляничная, Гранатовая СНТ «Завьяловские сады» Завьяловского района, в д. Годекшур и д. Палым Игринского района, д. Болгуры Воткинского района, д. Азамай Глазовского района, с. Чур Якшур-Бодьинского района, д. Зуевы Ключи Каракулинского района, д. Тылыс Юкаменского района, с. Малая Пурга Малопургинского района.

Также в начале февраля, реализуя инвестиционную программу 2018 года, энергетики планируют закончить реконструкцию воздушных линий 0,4 кВ в с. Пудем Ярского района и 10 кВ в с. Юкаменское Юкаменского района республики. На обоих объектах деревянные опоры будут заменены на железобетонные, старый провод поменяют на СИП-3. Суммарно будет реконструировано почти 10 км воздушных линий электропередачи.

Всего в текущем году на развитие сетевого хозяйства филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» направит 728 миллионов рублей. Электросетевой инфраструктурой будут обеспечены новые предприятия, социальные объекты и жилые микрорайоны республики. Увеличение трансформаторной мощности к концу года составит более 3 МВА.

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