Энергетики филиала «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности В связи с прохождением по территории Удмуртской Республики грозового фронта, сопровождающегося сильны...

В Удмуртии сотрудники ОМОН обезвредили шесть обнаруженных боевых снарядов Из дежурной части МВД по Удмуртской Республике в республиканское Управление Росгвардии поступило сооб...

Это надо знать! Не спешите быть обманутыми В начале пятидесятых годов на Западе получило широкое распространение некое новое учение под название...