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Удмуртэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей в Завьяловском районе республики

8 июня
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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» активно выполняют ремонтную программу этого года. В частности, за пять месяцев текущего года энергетики капитально отремонтировали 27,5 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ в Завьяловском районе республики.

%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8b 4712 Удмуртэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей в Завьяловском районе республики

Сейчас филиал «Удмуртэнерго» ведёт активную реконструкцию наиболее изношенных участков электрических сетей. Так, энергетиками уже выполнен ремонт и реконструированы участки воздушных линий 0,4 кВ в деревнях Каменное, Лудорвай, Кузили, Подшивалово, Троицкое, Юськи. Произведена замена деревянных опор на железобетонные, капитально отремонтированы 5 комплексных трансформаторных подстанций, реконструировано около 8 километров аварийных сетей. Отслуживший свой срок оголенный алюминиевый провод был заменен на современный самонесущий изолированный провод большего сечения. Проведенные энергетиками работы позволят значительно уменьшить количество технологических нарушений, повысить надежность электроснабжения потребителей Завьяловского района, открыть новые перспективы для развития населенных пунктов и подключения новых жилых домов, производств и социальных объектов.

– До конца года в Завьяловском районе нам предстоит реконструировать и построить заново еще 217 километров воздушных линий 0,4-10 кВ, провести ремонт 24 трансформаторных подстанций в деревнях Старые Кены, Сизево, Новый Урал, Старый Чультем и Каменное, - говорит заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Удмуртэнерго» Александр Шкляев. – Будет сделано всё необходимое, чтобы энергосистема функционировала стабильно, надежно и качественно обеспечивая электроэнергией население, предприятия и социально значимые объекты района.

Во всей республике в течение 2018 года филиал «Удмуртэнерго» отремонтирует 227 км воздушных линий электропередачи напряжением 110 и 35 кВ и 3312 км воздушных линий 0,4-10 кВ. Кроме того, до конца года энергетики комплексно отремонтируют 27 подстанций 35/110 кВ. Также в планах проведение ремонта 504 трансформаторных подстанций 0,4/10кВ.

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