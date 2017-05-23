В Удмуртии в этом году разметка термопластиком будет нанесена на 111,2 километрах федеральной трассы М7 «Волга», проходящей по территории Удмуртии, и на 12,3 км территориальных дорог. Главным образом современная разметка появится на участке Якшур-Бодьинского тракта. Об этом сообщают в ГУП УР «Удмуртавтодор».
До недавнего времени нанесение разметки термопластиком на территории Удмуртии выполняли иногородние подрядные организации. В нашей республике не было оборудования, позволяющего наносить такой тип разметки. В этом году ситуация изменилась: ГУП УР «Удмуртавтодор» приобрело самоходную разметочную машину Виннер СМ-522 с немецким экструдерным модулем, позволяющим наносить разметку термопластиком.
Отмечается, что новая техника одновременно сможет наносить до двух линий разметки. Компьютерное управление с пульта, расположенного в кабине машины, позволяет выбирать тип наносимой разметки.
По техническим условиям термопластик отличается повышенной износоустойчивостью, чем краска: краска должна выдерживать 500 тысяч наездов, а термопластик — 1,5 миллиона. Гарантийный срок эксплуатации разметки, нанесенной с помощью эмали, 3 месяца, пластиковой разметки — 1 год.
Фото: удмурт-автодор.рф
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