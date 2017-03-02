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УдГУ готовится к выборам ректора

2 марта
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Ef8f1b40add168d6809308b4aa64bd67 УдГУ готовится к выборам ректора

Удмуртский государственный университет готовится к выборам ректора. Как сообщили «Удмуртской правде» в комиссии по выборам ректора Удмуртского государственного университета, 28 февраля в адрес ученого совета вуза поступили выписки из протокола заседания аттестационной комиссии Минобрнауки России о согласовании кандидатур для участия в избрании на должность ректора.

Решения комиссии состоялись после изучения представленных документов и материалов, а также заслушивания и обсуждения выступлений кандидатов. Комиссия согласовала кандидатуры Галины Николаевны Васильевой, кандидата экономических наук, доцента, директора многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ, Игоря Викторовича Меньшикова, доктора биологических наук, профессора, проректора по науке и инновациям УдГУ, и Галины Витальевны Мерзляковой, доктора исторических наук, профессора, ректора УдГУ.

Тем же решением комиссия отказала в согласовании кандидатур Владимира Александровича Байметова, Игоря Олеговича Боткина, Николая Ильича Леонова.

МЕЖДУ ТЕМ

Накануне нового ректора выбрали в Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ). Им стал Валерий Грахов, ранее заведовавший кафедрой «Промышленное и гражданское строительство».

Кроме Валерия Грахова, на этот пост претендовали проректор ИжГТУ по научной работе Раиль Галиахметов и исполняющая обязанности заведующего кафедрой «Автоматизированные системы обработки информации и управления», председатель профкома преподавателей и сотрудников ИжГТУ Ольга Малина.

Валерия Грахова, доктора экономических наук, выпускника ИМИ-ИжГТУ, заслуженного строителя Удмуртской Республики, заслуженного работника высшего образования Удмуртской Республики, избрали большинством голосов.

Избранный кандидат вступит в должность ректора после его утверждения приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и заключения с учредителем трудового договора.

Действующий ректор университета Борис Якимович будет исполнять свои полномочия до вступления в должность вновь избранного ректора.

Фото: udm.aif.ru

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