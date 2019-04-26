Символический дар от «КОМОС ГРУПП». Пасхальная благотворительная акция агрохолдинга состоялась в пятый раз **Более 126 тысяч свежих куриных яиц было передано прихожанам православных храмов и учреждениям социа...

Где корни твои? **В прошлую пятницу в Государственном Совете Удмуртской Республики состоялся финал первой регионально...

Сотрудники музея в Сарапуле навели порядок на улицах города Об участии в городской экологической игре «Большой субботник» в рамках Всероссийской экологической ак...