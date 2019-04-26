Региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения продажи алкогольной продукции лишь по времени, месту и условиям, но не имеют права на введение таких ограничений в заведениях общественного питания.
Этим пользуются многочисленные недобросовестные предприниматели, которые, чтобы не нарушить требования об ограничении торговли алкоголем в ночные часы, преобразовывают свои торговые точки в предприятия общественного питания, размещая на незначительных площадях один или два посадочных места, и продолжают торговать алкоголем круглосуточно. Большинство так называемых «наливаек» расположены в многоквартирных домах или встроенно-пристроенных помещениях к ним, создавая дискомфорт и атмосферу повышенной опасности для жильцов. Отмечается, что значительная часть правонарушений в республике совершается лицами после посещения подобных питейных заведений.
По словам руководителя фракции «Единая Россия» Анатолия Наумова, в адрес депутатов поступают обращения граждан с требованием ужесточить антиалкогольное законодательство. Поэтому депутаты-единоросы вышли с предложением внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона, вносящего изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
На последней сессии Госсовета такая законодательная инициатива была принята и направлена в Государственную Думу России.
Законодательную инициативу депутатов Госсовета поддержал и Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Принятие предложенного депутатами законопроекта позволит кратно уменьшить количество таких объектов. Это будет способствовать сокращению потребления алкоголя населением республики и, как следствие, снизит количество связанных с этим правонарушений, поможет обеспечить покой и безопасность граждан.
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