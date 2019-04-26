Главная » Общество » Удар по «наливайкам»

Удар по «наливайкам»

26 апреля
0

Депутаты Госсовета УР предложили ужесточить требования к питейным заведениям.

Beer a pint cup alcohol 1414640 Удар по «наливайкам»

Региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения продажи алкогольной продукции лишь по времени, месту и условиям, но не имеют права на введение таких ограничений в заведениях общественного питания.

Этим пользуются многочисленные недобросовестные предприниматели, которые, чтобы не нарушить требования об ограничении торговли алкоголем в ночные часы, преобразовывают свои торговые точки в предприятия общественного питания, размещая на незначительных площадях один или два посадочных места, и продолжают торговать алкоголем круглосуточно. Большинство так называемых «наливаек» расположены в многоквартирных домах или встроенно-пристроенных помещениях к ним, создавая дискомфорт и атмосферу повышенной опасности для жильцов. Отмечается, что значительная часть правонарушений в республике совершается лицами после посещения подобных питейных заведений.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Анатолия Наумова, в адрес депутатов поступают обращения граждан с требованием ужесточить антиалкогольное законодательство. Поэтому депутаты-единоросы вышли с предложением внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона, вносящего изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

На последней сессии Госсовета такая законодательная инициатива была принята и направлена в Государственную Думу России.

Законодательную инициативу депутатов Госсовета поддержал и Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Принятие предложенного депутатами законопроекта позволит кратно уменьшить количество таких объектов. Это будет способствовать сокращению потребления алкоголя населением республики и, как следствие, снизит количество связанных с этим правонарушений, поможет обеспечить покой и безопасность граждан.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

Читать также

Символический дар от «КОМОС ГРУПП». Пасхальная благотворительная акция агрохолдинга состоялась в пятый раз
26 апреля
**Более 126 тысяч свежих куриных яиц было передано прихожанам православных храмов и учреждениям социа...
Где корни твои?
26 апреля
**В прошлую пятницу в Государственном Совете Удмуртской Республики состоялся финал первой регионально...
Сотрудники музея в Сарапуле навели порядок на улицах города
26 апреля
Об участии в городской экологической игре «Большой субботник» в рамках Всероссийской экологической ак...
Планёрка с Константином Сунцовым: «Сегодня мы много «сеем», чтобы осенью получить «урожай» в виде увеличенной прибыли»
26 апреля
**В редакции поговорили о том, как заставить бизнес выйти «из тени», какую поддержку могут получить п...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо