На один класс больше
– Учитывая особо сложную ситуацию, мы приняли решение сократить одну из двух групп продлённого дня в этой образовательной организации и набрать четвёртый первый класс. Таким образом, мы набираем 100 человек, а не 75, как у нас было прописано в госзадании, – рассказал Игорь Белозёров.
При этом он отметил, что 98 процентов учащихся школы – жители Ижевска и, в первую очередь, микрорайона «Столичный». Учебные места для первоклассников этого микрорайона организованы также в школах №№ 8, 19 и 69 – эти образовательные организации расположены в шаговой доступности.
Проблема нехватки мест в школах существует не только в микрорайоне «Столичный». Уже сейчас большинство учебных заведений города переполнены. Как рассказала начальник Управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова, в следующем учебном году в столице Удмуртии должны сесть за парты 8,8 тысяч первоклассников – это на 200 человек больше, чем в этом учебном году. Отказать в приеме детей в школу городские власти не могут. Это значит, что они должны дополнительно открыть в учебных заведениях новые места. При этом уже сегодня наполненность школ в городе составляет 122 процента. Дети занимается в две, а где–то в три смены. Чтобы перевести всех школьников на обучение в одну смену, как диктуют новые образовательные стандарты, необходимо построить в Ижевске ещё 10 школ на 10 тысяч учебных мест.
Особый статус
Напомним, в столице Удмуртии начался приём детей в первый класс. Как и в прошлом году, особый статус имеют образовательные учреждения повышенного уровня – гимназии и лицеи, заявления здесь будут принимать со всего Ижевска. Таких учреждений в городе 11. Это Информационно–технологический лицей № 24, Лингвистический лицей № 25, Экономико–математический лицей № 29, Ижевский естественно–гуманитарный лицей «Школа–30, Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, Лицей № 41, Спортивный лицей № 82, Гуманитарно–юридический лицей № 86, Хореографический лицей № 95, Художественно–эстетический лицей № 98, Гуманитарный лицей.
Ещё одно особое государственное учреждение – Республиканский лицей–интернат в микрорайоне «Столичный». Закреплённая за ним территория – вся республика.
Условие приёма
В соответствии с действующими нормативными документами запись в первый класс детей, не проживающих на закреплённой территории, начнётся с 1 июля при наличии свободных мест, завершается приёмная кампания в образовательные организации не позднее 5 сентября.
В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года 6,6 года, но не старше 8 лет, независимо от их уровня подготовки. Приём в 1–й класс детей, не достигших возраста 6,6 года или старше 8 лет, осуществляется на основании решения Межведомственной комиссии, которая рассматривает психолого–педагогическую характеристику и медицинское заключение о возможности раннего начала обучения. Конкретная дата и время начала приёмной кампании определяются приказом руководителя школы и размещаются на информационных стендах на территории школы и на официальных сайтах организаций на Образовательном портале Удмуртской Республики http://ciur.ru.
Подать заявление о приёме в школу можно при личном обращении в образовательную организацию либо в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com
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