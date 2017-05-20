В этом году Урок памяти, приуроченный к Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Государственном Совете Удмуртской Республики прошел в пятый раз. Как и участие в акции «Бессмертный полк», стало доброй традицией отмечать столь великое для всего нашего народа событие.
По инициативе партии «Единая Россия» Уроки памяти проходят ежегодно в День Победы 9 мая и в день памяти и скорби - 22 июня. А 23 февраля проводится Урок мужества.
Великая война прошлого века, как отметил в своем выступлении военный комиссар Удмуртии Александр Комлев, была самой кровопролитной в истории земной цивилизации и стала суровым испытанием для всех народов Советского Союза.
– Разные источники называют разные данные о числе погибших, - отметил Александр Георгиевич. - Одни называют цифру в 22 миллиона, другие - более 30 миллионов. Но подавляющее большинство историков сходится на том, что в целом эта война унесла более 50 миллионов жизней. Даже если брать за число погибших 20 миллионов и вспомнить, что население нашей республики составляет всего полтора миллиона, можно себе представить, какие территории обезлюдели за годы этой войны.
– Более 364 тысяч наших земляков ушли на поля сражений и 133 тысячи из них погибли. – продолжила печальную статистику первый заместитель председателя Государственного Совета Удмуртии Светлана Кривилева. - 98 вернулись героями Советского Союза. Но очень много, более 70 тысяч человек, до сих пор числятся пропавшими без вести. Ученые посчитали, что если бы мы минутой молчания почтили память каждого из 27 миллионов погибших на войне, то вся планета молчала бы 50 дней. А если бы эти 27 миллионов пошли парадом по Красной площади, они шли бы 19 суток.
– Во время войны и после нее наша страна стала иной, - отметил доктор исторических наук, депутат Государственной Думы России Алексей Загребин. - После революции, Гражданской войны, индустриализации и коллективизации Россия вовсе не была монолитом, как это пытаются представить некоторые исследователи. Только по итогам Гражданской войны нашу страну покинули два миллиона человек. За свою историю Россия пережила немало войн, но, пожалуй, впервые встал вопрос, быть или не быть, жить или не жить. Наверное, уже в июле 1941 года этот вопрос встал в полный рост. И именно осознание этого изменило нашу страну. Все внутренние противоречия ушли на второй, а скорее всего, даже на десятый план. И каково бы ни было отношение людей к тому же Сталину, к советской власти, а оно было очень неоднозначным, сплотились все.
Алексей Егорович поделился своими впечатлениями об участии в акции «Бессмертный полк».
– Когда прошел 9 мая «Бессмертный полк», и не только в нашей стране, но даже перед Капитолием, - сказал он, - я понял что наша страна по-прежнему сильна. Потому что в едином строю прошло не одно поколение наших граждан. У нас в каждой семье есть свой герой, и когда 9 мая мы прошли с портретами своих дедов, прадедов участников ВОВ, другого патриотизма нам не надо.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртии, начальник Главного строительного управления № 8 Министерства обороны России Алексей Прасолов отметил, что Урок памяти проводится, чтобы рассказать молодежи о том, что именно советский народ вынес основные тяготы Второй мировой войны. Он также рассказал роли, возглавляемого им предприятия, которому нынче исполняется 89 лет, в тяжелые годы войны.
По словам Алексея Михайловича, Управление специального строительства № 8 обслуживало до 60 объектов каждый день.
– Это серьезная, большая работа. Был же чрезвычайный режим. Люди, работающие на предприятии, из него практически не выходили. Жили, ночевали на предприятии. Тут же и бани были, тут же и столовые, бараки. Если раз или два в месяц давали увольнительные, это было величайшей радостью. Но так было только в конце войны. Это был большой трудовой подвиг, - сказал Алексей Прасолов.
Перед молодыми участниками Урока памяти выступили и представители общественной организации «Ветераны подразделений особого риска», принимавшие участие в испытаниях атомного оружия и в ликвидации аварий на военных ядерных объектах.
Урок памяти завершился возложением цветов к мемориалам и минутой молчания …
Фото: udmgossovet.ru
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