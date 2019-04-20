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Учителям заплатят за ГИА

19 апреля
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Педагоги республики получат из бюджета 78 миллионов рублей

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Педагоги Удмуртии будут получать целевые выплаты за организацию и проведение государственной итоговой аттестации. Социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты также предусматривается для молодых специалистов – педагогических работников в муниципальных или в государственных образовательных организациях Удмуртии, расположенных как в сельских населённых пунктах, так и в городах республики.

Соответствующий проект закона о корректировке ранее принятого документа «О реализации полномочий в сфере образования» одобрен на очередном заседании Правительства Удмуртской Республики под председательством премьер-министра Ярослава Семёнова.

Как сообщила заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики Ирина Крохина, законопроектом предусмотрены изменения, касающиеся социальной поддержки педагогических работников. Региональный закон приводится в соответствие с федеральным, согласно которому в новой редакции термин «единый государственный экзамен» заменяется на термин «государственная итоговая аттестация» по образовательным программам основного общего, среднего общего образования.

Законопроект также предусматривает распространение социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат для молодых специалистов, получивших среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, принятых на работу на должности педагогических работников в муниципальные или в государственные образовательные организации Удмуртии.

Законом Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» на выплату компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 78,443 миллиона рублей.

Кроме того, 18,7 миллиона рублей предусмотрено направить на выплату молодым специалистам, из них 10,7 миллиона – молодым педагогам, работающим в муниципальных или государственных образовательных организациях, расположенных в сельском населённом пункте, 8 миллионов рублей – молодым педагогам, принятым с 2018 года на работу в муниципальные или государственные образовательные организации, расположенные в городах и посёлках республики.

В порядке законодательной инициативы проект закона внесён в Государственный Совет Удмуртской Республики.

Кстати

О том, что с 2019 года педагогические и технические работники за организацию и проведение итоговой государственной аттестации начнут получать компенсационные выплаты, Глава Удмуртии заявил на состоявшемся 24 августа 2018 года образовательном салоне «Удмуртия – территория развития образования». Он подчеркнул, что из года в год республика уверенно держится в тройке лидеров по количеству победителей и призёров Всероссийской олимпиады на 100 тысяч населения. Для удержания высоких позиций и конкурентоспособности на рынке необходимо создавать достойные условия труда для педагогов.

Александр Бречалов поручил правительству предусмотреть дополнительные меры поддержки молодых педагогов, поднять на более высокий уровень систему мотивации и обеспечения учителей и в течение двух лет закрыть кадровый дефицит в системе образования.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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