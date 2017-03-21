Учитель татарского языка и литературы «Гимназии № 6 имени Габдуллы Тукая» города Ижевска Расиля Искандаровна Габдрахманова признана победителем заключительного этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы».
Финал конкурса проходил в Казани с 13 по 17 марта, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
Конкурс направлен на повышение статуса учителей татарского языка и литературы, распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.
Поздравляем Расилю Искандаровну с успешным выступлением и желаем дальнейших творческих успехов!
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