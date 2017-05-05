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Ученые будущего живут в Ижевске

5 мая
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Ученик 10-го класса лицея № 41 Михаил Шевнин – победитель XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников.

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Ученик 10-го класса лицея № 41 Михаил Шевнин – победитель XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников.

Ижевский старшеклассник разработал матрицу из вибромоторов, которая позволяет людям с ограниченными возможностями воспринимать информацию через вибрацию.

– Мне выпала честь представлять Приволжский федеральный округ на федеральном этапе конкурса со своим проектом «Виброматрица - устройство для чтения по тактильным ощущениям». Я очень рад, что оправдал надежды и стал победителем всероссийского конкурса для старшеклассников», - так прокомментировал Михаил свою победу в конкурсе в беседе с нашим корреспондентом.

– Михаил, а как у тебя впервые проявился интерес к физике?

– Наверное, классе в седьмом, когда у нас начались уроки физики. Хотя мне еще лет в пять нравилось ставить опыты с электричеством, когда у меня появился первый электрический конструктор «Знаток». Я собирал различные схемы, и не только по инструкции, но и свои придумывал.

– А когда ты увлекся робототехникой?

– Тоже в седьмом классе. Первый робот, которого я создал, - был Валли, учитель английского языка. Он проводил тесты на английском, а чтобы было интересней, я применил эффект анимации. Робот мог поднимать руки, крутить головой и менять выражение лица. Я создал его для урока физики, и потом участвовал с ним в региональном конкурсе.

В прошлом году я занимался разработкой третьей руки на голосовом управлении. В Москве в робототехническом лагере создавал проекты. Одним из них была Incrediblemachine, в которой двигались разные элементы, чтобы было интересно на нее смотреть. А еще я делал роботов-сумоистов.

– Как тебе пришла в голову идея изобретения, с которым ты победил в конкурсе «Сименс»?

– Этот проект начался со знакомства с работой Дэвида Иглмена, которую я увидел в робототехническом лагере. Потом узнал, что в школе нужно будет проводить исследование, и решил повторить работу Дэвида. Но, поразмыслив, решил, что копировать чужие работы не очень хорошо. Именно тогда я и придумал свой метод вибрации, который ранее еще не был исследован. С этой работой выступил в школе. Затем отправил ее на международный конкурс «GoogleScienceFair». Результат оказался неожиданным: я попал в Топ-100 лучших исследовательских работ по всему миру. Это придало мне уверенности в своих силах.

В школе, в которую я потом перешел, я узнал о конкурсе «Ученые будущего», который проводится в МГУ. Отправил свою работу, и неожиданно она заняла первое место. Там же узнал о конкурсе компании «Сименс». Подумал: а почему бы не послать туда заявку?

Я был очень счастлив и удивлен, когда узнал, что стал финалистом: в финал может попасть только один человек от одного федерального округа. После этого начал усиленно работать над своим проектом. В ближайшее время планирую его завершить.

– Через год ты закончишь лицей. Уже решил, где будешь учиться дальше, с какой профессией свяжешь свою жизнь?

– До 10-го класса я учился в гуманитарном лицее на «хорошо» и «отлично». А с этого учебного года перешел в лицей № 41, поэтому успеваемость немного понизилась, но я стараюсь не отставать от одноклассников.

Мне нравятся все предметы, но больше всего связанные с техникой: информатика, физика, математика. Интересна геометрия – она наглядна и понятна.

Я хочу связать свою жизнь с робототехникой. Планирую поступить на факультет радиоэлектроники или робототехники. В одиннадцатом классе хочу принять более активное участие в олимпиадах по физике и математике. В этом году принимал участие в некоторых олимпиадах, но пока больших достижений не было.

– Михаил, а есть у тебя еще хобби, помимо робототехники?

– С седьмого класса занимаюсь авиамоделированием, собираю модели самолетов, принимаю участие в соревнованиях. Авиамоделирование – это вид спорта, у меня второй взрослый разряд. Еще в свободное время я хожу в бассейн, тренажерный зал и катаюсь на роликах.

А в более раннем возрасте занимался баскетболом, плаванием, борьбой. Даже ходил в кружок кройки и шитья в Дом творчества Октябрьского района. Так что могу себе и сшить что-то хоть на ручной машинке, хоть на электрической. Например, в кружке я сшил джинсовый костюм и еще раскрасил его батиком.

– Ты считаешь себя целеустремленным человеком?

– Наверное, да. Я обнаружил, что за две недели до начала моего последнего конкурса устройство не работало. В Ижевске нигде не было необходимых моторов. А из Китая они прийти не успели бы (недавно они пришли, и то не те), поэтому я нашел и заказал моторы из Орла через Интернет и успел за две ночи перед последним конкурсом доделать устройство.

– Есть ли у тебя свободное время?

– Его практически нет. Много времени уходит на занятия в авиамодельном кружке, робототехникой, на работу над проектами. После участия в конкурсах нужно наверстывать пропущенные школьные занятия, заниматься самостоятельно, поэтому свободного времени не остается.

Глава Ижевска Юрий Тюрин поздравил победителя 28 апреля глава города встретился с учеником лицея № 41 Михаилом Шевниным, победителем XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников, организованного компанией «Сименс».

Надев на свою ладонь устройство, Юрий Тюрин оценил изобретение юного ученого и поделился ощущениями:

– Вибрация, идущая по ладони, создает контур цифры, потренировавшись, с помощью этого устройства можно передать информацию. У людей с ослабленным зрением осязание более развито, и они этот прибор смогут быстро освоить. А главное, Михаил рассказал, что московский институт физики работает над комплексом для маломобильных граждан, и есть возможность в подлокотник кресел встраивать это устройство.

Глава Ижевска пожелал молодому дарованию успехов в учебе, а педагогам Михаила выразил благодарность за поддержку и помощь талантливому ученику.

– Я считаю, что в Ижевске достаточно высокий уровень школьного образования, - отметил Юрий Тюрин.- Если в 2015 году шесть ижевских школ входили в ТОП-500 России, то в этом году их стало уже девять – это довольно высокий показатель. Количество медалистов буквально за один год выросло в 1,5 раза.

В Ижевске работают два лучших директора России. Наши учителя выезжают на различные конкурсы и там побеждают. Как результат, наши дети постоянно становятся призерами конкурсов и олимпиад самого высокого уровня. И сегодняшняя встреча это еще раз подтверждает.

400 заявок и 300 работ

Михаил Шевнин разработал матрицу из вибромоторов, которая позволяет людям с ограниченными возможностями воспринимать информацию через вибрацию. Устройство можно использовать для передачи небольших объемов информации, и оно не требует длительного обучения. Себестоимость системы довольно низкая, что, по словам представителей «Сименс», делает ее конкурентоспособной.

Второе место заняла ученица 10-го класса Мария Кожевникова из Ростова-на-Дону. Она предложила проект в области реабилитации пациентов после операций на предстательной железе.

А «бронзу» завоевал Максим Савинов из Москвы. Он создал новый алгоритм работы трансмиссии, объединив характеристики разных типов коробки передач. Такое оборудование может оказаться полезным для тяжелой техники - грузовых машин и тракторов, где требуется частое переключение скоростей.

В конкурсе приняли участие школьники 9-11-х классов и учащиеся 1-2-го курсов ссузов. Они подали 400 заявок и 300 работ по основным направлениям деятельности компании «Сименс»: энергетика и электрификация, индустрия, промышленная автоматизация, городская инфраструктура и здравоохранение.

– В этом году концерну исполняется 170 лет, а компания всегда придавала огромное значение инновациям - по традиции, заложенной ее основателем, талантливым изобретателем Вернером фон Сименсом. Нам приятно осознавать, что участники конкурса интересуются таким широким спектром задач, показывают отличное понимание существующих проблем и инновационные подходы к их решению. Поздравляю призеров и желаю всем участникам достичь новых изобретательских высот», - обратился к участникам конкурса на церемонии награждения президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер.

Светлана ЛОЖКИНА

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