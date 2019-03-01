**20 февраля 2019 года в Пермском городском дворце культуры имени А.Г.Солдатова состоялось торжествен...

**9 февраля в библиотеке Удмуртского госуниверситета в рамках Республиканского обучающего форума «Экс...

**Юные инспекторы дорожного движения в Ижевске готовятся к будущим соревнованиям. Двенадцать восьмикл...