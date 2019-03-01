Региональный этап игры «Что? Где? Когда?» определил самых умных школьников Удмуртии. Ими стали ученик ижевских лицеев №86 и 29. Ребята представят Удмуртию на окружной Интеллектуальной олимпиаде среди школьников, которая реализуется при поддержке полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова и пройдет в Йошкар-Оле 4 и 5 марта т.г.
Всего в региональном этапе игры «Что? Где? Когда?», проходящей в рамках Интеллектуальной олимпиады ПФО, приняли участие 124 школьника, учащиеся школ Балезинского, Дебесского, Завьяловского, Игринского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского, Селтинского, Увинского, Шарканского,Юкаменского, Якшур-Бодьинского и Яркого районов, городов Ижевска, Сарапула и Можги. Второе место заняла сборная МБОУ «СОШ № 89» г. Ижевска, 3 – сборная МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20» г. Сарапула.
Справочно:
Общественно значимый проект «Интеллектуальная олимпиада среди студентов и школьников ПФО» инициирован участниками Молодежного форума «iВолга-2015». Проект поддержан полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.
Олимпиада проводится с целью интеллектуального развития школьников и привлечения их к научно-инновационной деятельности, на создание среды инновационного творчества и общения студентов вузов, стимулирование тех направлений интеллектуальных соревнований, которые наиболее актуальны для развития науки в стране.
Фото Образовательный центр "Тау"
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