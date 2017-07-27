На автодороге Ижевск-Воткинск в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" будут отремонтированы два участка трассы - первый, в районе поворота на деревню Болгуры (сейчас он закончен и готов к сдаче), второй, более протяженный (5,65 км) будет сдан по контракту к 25 августа.
Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии, сейчас ижевские дорожники заканчивают укладку выравнивающего слоя мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка2, на площади более 65 тысяч квадратных метров. Завершит дорожную одежду пятисантиметровый слой щебено-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15) на основе полимерно-битумного вяжущего. Далее будет произведено выравнивание и укрепление обочин на площади 11300 квадратных метров.
Движение на трассе частично перекрыто. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам в связи с проводимыми ремонтными работами и рекомендует заранее планировать маршруты следования.
Фото: Миндортранс УР
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