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Участников конкурса «Лидеры России» поддержал Александр Бречалов

18 октября
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До окончания срока подачи заявки на вторую волну всероссийского конкурса «Лидеры России» остаётся 6 дней. Свои компетенции и потенциал управленцев на конкурсе представляют, в том числе, участники «Команды Удмуртии».

2338a1ecc4e4e39be3d2f505072e5bc6 Участников конкурса «Лидеры России» поддержал Александр Бречалов

Приволжский Федеральный округ остаётся вторым из регионов Российской Федерации по количеству заявок на конкурс. Почти 16% всех конкурсантов – отсюда. Внутри ПФО интерес к конкурсу распределяется так: лидирует Нижегородская область (17,17% заявок), за ней с минимальным отрывом идёт Самарская область (17%), затем – Татарстан (11,92%) и Башкортостан (11,67%). Количество заявок от Удмуртии составляет в общем числе заявок от ПФО 3,44%. Несмотря на то, что в сравнительных числах интерес Удмуртии к конкурсу не выглядит ажиотажным, шансы на победу в «Лидерах России» у участников из республики довольно высоки: среди них – действующие профессионалы из «Команды Удмуртии», которые представляют убедительные проекты.

Накануне участников конкурса поддержал Глава Удмуртии Александр Бречалов. Через социальную сеть он заявил:

– Уверен, что «Команда Удмуртии» подтвердит свои лидерские амбиции, у нас будут финалисты, как в прошлом году! На этот раз участие в конкурсе принимают Константин Сунцов, Дмитрий Кущин, Юлия Полетаева, Кирилл Акимов, Евгений Родичкин.

Победителем первой волны «Лидеров России» стал Михаил Хомич – Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики.

Сыграет свою роль конкурс и для остальных участников конкурса. Политтехнолог Алёна Август комментирует его значение:

– «Лидеры России» – это работающий социальный лифт и возможность изменить жизнь, свою и вокруг себя. Даже те, кто не прошёл в финал, но набрал достаточно высокие баллы, получают грамоты и рекомендации. В регионах, знаю случаи, когда на собеседование при устройстве на работу люди их брали с собой, и это имело вес.

Фото http://www.sib-science.info

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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