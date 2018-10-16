Вторая Туристическая неделя регионов России пройдёт в парке «Сокольники». Каждый регион, заявивший своё участие, сможет представить презентации туристско-рекреационных ресурсов, достопримечательностей, культурных и природных объектов, национальных традиций, народных художественных промыслов, гастрономических особенностей. Представители туриндустрии получат возможность продемонстрировать потенциальным туристам, какие познавательные, развлекательные, оздоровительные, гастрономические, культурные турпродукты ждут их, какие маршруты уже получили высокую оценку путешественников, какие условия созданы для туристов. Также на площадке будет представлен многонациональный колорит нашей страны (народное творчество и музыкальные произведения, экспозиции промыслов и национальной кухни регионов, тематические мастер-классы и многое другое).
Вторая туристическая неделя регионов России станет возможностью для участников туриндустрии представить в Москве кусочек Удмуртии с её колоритом, с запахом и вкусом традиционных кушаний и их современных, облачённых в модную дизайнерскую упаковку вариаций, с завораживающей красотой национального костюма и украшений в этностиле, со звучанием крезей и кубызов. Интерактивные технологии позволят презентовать как полные маршруты, так и каждый из ярких туристических объектов Удмуртии во всей их полноте и наглядности: и Ижевск с его оружейной историей, и Воткинск Петра Ильича Чайковского, и купеческий Сарапул, и овеянные легендами заповедные уголки Карамас-Пельги и Дебёс, и древнюю историю Иднакара, и прекрасный и суровый путь Сибирского тракта.
Задачей создателей туристических брендов Удмуртии будет убедить потенциальных туристов, что именно в нашей республике на довольно компактной территории они смогут прикоснуться и к древней языческой культуре, и к великой истории российских военных побед, и к мощному культурному наследию страны, и к российскому православию, и при этом получить туристические услуги высокого качества. Что именно здесь они смогут и восстановить здоровье (санатории Удмуртии входят в число лучших не только в ПФО, но и в стране), отведать уникальные блюда, услышать особую музыку, увидеть красивейшую природу. И что сувенирный бизнес Удмуртии создаёт настолько интересные продукты, что без памятных вещиц и подарков из республики вернуться будет невозможно.
Вызов для участников туристического бизнеса Удмуртии огромный: на развитие туризма делают ставку многие регионы страны, и конкуренция за потребителя с каждым годом становится всё более сильной. Но именно в таких ситуациях и проверяется туристический потенциал территории, тестируются сильные и слабые стороны предложений.
Организаторы Второй туристической недели предлагают более подробно познакомиться с условиями участия в выставке на сайте http://tourweek.org.
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