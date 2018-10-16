Доходная и расходная части бюджета Удмуртии на 2018 год увеличатся почти на 1 млрд 328 млн рублей **Сегодня на очередном заседании Правительства, которое прошло под председательством исполняющего обя...

ПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ ОБСУДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕХИИ, ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ **В рамках форума «Сделано в Удмуртии», который пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября, состоится...

Удмуртия стала первым регионом, получившим инфраструктурную поддержку от ФРМ во всех моногородах республики. На Наблюдательном совете Фонда было принято решение о выделении 87,8 млн рублей г. Глазов. ...