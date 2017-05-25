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Участники трансконтинентальной экспедиции 29 мая остановятся в Ижевске

24 мая
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29 мая в Ижевск прибудет мотопробег «Два океана».

Htmlimage Участники трансконтинентальной экспедиции 29 мая остановятся в Ижевске

29 мая в Ижевск прибудет мотопробег «Два океана». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Участники пробега стартовали 15 мая во Владивостоке, а финишировать будут в предместьях города Лисабон. Маршрут экспедиции проходит через всю Евразию от Тихого океана до Атлантического.

В рамках пробега «спайдермены» также посетят фестиваль Spyder Grossglockner Challenge в Австрии, который в этом году празднует свое пятилетие. К пробегу на любом из отрезков маршрута могут присоединиться все желающие. Автомобилисты, квадроциклисты и мотоциклисты – участники пробега будут рады всем единомышленникам.

В это же самое время экспедиция «Шесть морей» проходит через Европейскую часть России с Юга на Север: участники стартовали 1 мая из Дербента и финишируют 30 июня на полуострове Рыбачий. Ключевыми точками маршрута станут шесть морей: Каспийское, Черное, Азовское, Балтийское, Белое и Баренцево. 1 июня участники экспедиций встретятся в Москве ровно на середине каждого маршрута и дадут пресс-конференцию.

Возможность пообщаться с ними есть и у жителей Удмуртии. Около полудня 29 мая участники мотопробега будут в Ижевске, они готовы рассказать о своих впечатлениях всем желающим .в BRP Центре «MAGNETIC» по адресу г. Ижевск, ул. Телегина, 30.

Фото: facebook.com/2okeana6morei

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