Главная » Политика » Участники предварительного голосования в Удмуртии обсудили проблемы здравоохранения и ЖКХ

Участники предварительного голосования в Удмуртии обсудили проблемы здравоохранения и ЖКХ

4 мая
0

Дебаты прошли 4 мая в Госфилармонии УР

9ec22a8a7d658752e370cf784d069ebd %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Участники предварительного голосования в Удмуртии обсудили проблемы здравоохранения и ЖКХ

Продолжаются дебаты участников предварительного голосования в Удмуртии.

В обсуждении темы «Здравоохранение и демография» приняли участие:

СУЧЕНКОВА ИРИНА, главный врач БУЗ Удмуртской Республики «Детская городская клиническая поликлиника № 8 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

БАЖЕНОВА ОЛЬГА, заместитель главного врача по медицинской части БУЗ Удмуртской Республики «Красногорская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

КАЛИНКИН АЛЕКСЕЙ, заместитель начальника Филиала государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное предприятие» Северное дорожное управление.

АБАШЕВ РАШИТ, генеральный директор АО работников «Можгинское деревообрабатывающее Народное предприятие «Красная звезда».

ШИРОБОКОВ АЛЕКСАНДР, учитель технологии МБОУ «СОШ № 27».

СЕЛИВЕРСТОВА НИНА, заведующий детской поликлиникой - врач-педиатр БУЗ Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 8 имени Однопозова Ильи Борисовича Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

ЯМИЛОВ РАМИЛЬ, Доцент Сарапульского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».

Участники дебатов отметили несколько основных проблем отрасли. В частности, они говорили о кадровом голоде, низком финансировании, перекосах в оптимизации и многом другом. Ольга Баженова обратила внимание на проблемы именно сельского здравоохранения.

– Самая главная задача – обеспечить достойную и качественную помощь жителям дальних территорий, - сказала она. Также, по ее словам, есть немало вопросов по привлечению врачей на село. Сейчас наблюдается отток специалистов, приехавших пять лет назад в аграрные районы по программе «Земский доктор».

Алексей Калинкин отметил важность спорта в формировании здорового образа жизни.

– Считаю, что здоровый работник будет работать с большей отдачей, - сказал он.

Рамиль Ямилов высказал свою точку зрения на оптимизацию сферы здравоохранения. По его мнению, нужна была не количественная, а качественная оптимизация.

В целом, все участники сошлись на том, что сейчас важно сохранить достигнутый уровень качества жизни населения. Также участники дебатов отметили необходимость реализации профильных партийных, федеральных и региональных проектов.

Затем настало время обсудить вопросы «Инфраструктуры и ЖКХ». В дебатах на эту тему приняли участие:

ФАРАХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР, Юрист ИП Воронцова Ольга Викторовна.

ОРЕХОВ АНАТОЛИЙ, директор ГКУ Удмуртской Республики «Центр занятости населения Вавожского района».

БАЛАКИН ВИКТОР, пенсионер.

ХАБИБУЛЛИНА ЗУЛЬФИЯ, Индивидуальный предприниматель.

Участники дебатов говорили о плохих тротуарах, проблемах с водоотведением, росте тарифов и т.д.

Виктор Балакин отметил неготовность многих граждан принять на себя ответственность за собственное жилье.

– Самая главная проблема ЖКХ – это человек с его проблемами и заботами, с его непониманием вопросов ЖКХ и нежеланием их решать, - сказал он.

Виктор Балакин также призвал экономить средства жителей путем внедрения счетчиков и энергосберегающих технологий.

Другие участники дебатов поддержали его, добавив, что комфортная городская среда должна стать приоритетом в работе всех ветвей власти.

Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия".

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Иван Черезов выступил на дебатах в Удмуртии
5 мая
5 мая призер Олимпиады, чемпион мира по биатлону вместе с коллегами обсудил вопросы развития физкульт...
Борьба будет конкурентной
5 мая
Предварительное голосование «Единой России» прошло первый этап...
«Важно, что обратили внимание на сельские дома культуры»
4 мая
Участник предварительного голосования «Единой России» Андрей Ураськин прокомментировал прошедший в Ом...
Вопросы организации дошкольного и школьного образования обсудили во время прямой линии партии «Единая Россия»
4 мая

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо