Продолжаются дебаты участников предварительного голосования в Удмуртии.
В обсуждении темы «Здравоохранение и демография» приняли участие:
СУЧЕНКОВА ИРИНА, главный врач БУЗ Удмуртской Республики «Детская городская клиническая поликлиника № 8 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
БАЖЕНОВА ОЛЬГА, заместитель главного врача по медицинской части БУЗ Удмуртской Республики «Красногорская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
КАЛИНКИН АЛЕКСЕЙ, заместитель начальника Филиала государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное предприятие» Северное дорожное управление.
АБАШЕВ РАШИТ, генеральный директор АО работников «Можгинское деревообрабатывающее Народное предприятие «Красная звезда».
ШИРОБОКОВ АЛЕКСАНДР, учитель технологии МБОУ «СОШ № 27».
СЕЛИВЕРСТОВА НИНА, заведующий детской поликлиникой - врач-педиатр БУЗ Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 8 имени Однопозова Ильи Борисовича Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
ЯМИЛОВ РАМИЛЬ, Доцент Сарапульского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».
Участники дебатов отметили несколько основных проблем отрасли. В частности, они говорили о кадровом голоде, низком финансировании, перекосах в оптимизации и многом другом. Ольга Баженова обратила внимание на проблемы именно сельского здравоохранения.
– Самая главная задача – обеспечить достойную и качественную помощь жителям дальних территорий, - сказала она. Также, по ее словам, есть немало вопросов по привлечению врачей на село. Сейчас наблюдается отток специалистов, приехавших пять лет назад в аграрные районы по программе «Земский доктор».
Алексей Калинкин отметил важность спорта в формировании здорового образа жизни.
– Считаю, что здоровый работник будет работать с большей отдачей, - сказал он.
Рамиль Ямилов высказал свою точку зрения на оптимизацию сферы здравоохранения. По его мнению, нужна была не количественная, а качественная оптимизация.
В целом, все участники сошлись на том, что сейчас важно сохранить достигнутый уровень качества жизни населения. Также участники дебатов отметили необходимость реализации профильных партийных, федеральных и региональных проектов.
Затем настало время обсудить вопросы «Инфраструктуры и ЖКХ». В дебатах на эту тему приняли участие:
ФАРАХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР, Юрист ИП Воронцова Ольга Викторовна.
ОРЕХОВ АНАТОЛИЙ, директор ГКУ Удмуртской Республики «Центр занятости населения Вавожского района».
БАЛАКИН ВИКТОР, пенсионер.
ХАБИБУЛЛИНА ЗУЛЬФИЯ, Индивидуальный предприниматель.
Участники дебатов говорили о плохих тротуарах, проблемах с водоотведением, росте тарифов и т.д.
Виктор Балакин отметил неготовность многих граждан принять на себя ответственность за собственное жилье.
– Самая главная проблема ЖКХ – это человек с его проблемами и заботами, с его непониманием вопросов ЖКХ и нежеланием их решать, - сказал он.
Виктор Балакин также призвал экономить средства жителей путем внедрения счетчиков и энергосберегающих технологий.
Другие участники дебатов поддержали его, добавив, что комфортная городская среда должна стать приоритетом в работе всех ветвей власти.
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия".
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