Ответственно и открыто
Говоря о противодействие коррупции и эффективности госрасходов, пенсионер Анатолий Радыгин предложил избирателям подходить к вопросам голосования со всей ответственностью. А Валентина Рассомахина, директор кизнерского Центра искусства и ремесел назвала принципы, которые позволят эффективно бороться с коррупцией:
— Основными принципами работы по предупреждению коррупции должны быть личный пример руководства, ответственность и неотвратимость наказания, открытость хозяйственной и иной деятельности, эффективность расходов и, конечно, постоянный контроль.
Елена Хотеева, заместитель директора по учебно-производственной работе Топливно-энергетического колледжа отметила необходимость решать вопросы коррупции в образовательных учреждениях.
Кадры решают все
На встрече, посвященной доступности и качеству образования Татьяна Ишматова заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики, напомнила о проблемах, когда молодые родители, чтобы дать ребенку достойное образование вынуждены покидать родные села. Она также отметила сложности, которые возникают у тех, кто работает в сфере национального образования:
— Приходится проявлять героизм при наборе классов, приобретении учебников и наглядных пособий.
Марина Котельникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, воткинской средней школа №5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова, обратила внимание на старение педагогических кадров.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Захар Никифоров отметил проблему низкого качества образования и сложности в привлечении специалистов-педагогов в сельские районы. Его поддержал заместитель директора ООО «БС-Консалт» Марат Хайруллин, который также заявил о низком качестве подготовки выпускников образовательных учреждений:
— Без квалифицированных кадров не возможен рост в экономике.
Участники дебатов говорили также о необходимости формирования госзаказа на подготовку специалистов, о важности достойной зарплаты педагогов и полноценного финансирования образовательных учреждений.
Фото: udmurt.er.ru
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