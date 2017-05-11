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Участники предварительного голосования в Удмуртии обсудили проблемы противодействия коррупции и качества образования

10 мая
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Встречи состоялись 5 мая в Государственной филармонии Удмуртской Республики.

Eb6c89d59adba0e267fb2f4df3e84886 Участники предварительного голосования в Удмуртии обсудили проблемы противодействия коррупции и качества образования

Ответственно и открыто

Говоря о противодействие коррупции и эффективности госрасходов, пенсионер Анатолий Радыгин предложил избирателям подходить к вопросам голосования со всей ответственностью. А Валентина Рассомахина, директор кизнерского Центра искусства и ремесел назвала принципы, которые позволят эффективно бороться с коррупцией:

— Основными принципами работы по предупреждению коррупции должны быть личный пример руководства, ответственность и неотвратимость наказания, открытость хозяйственной и иной деятельности, эффективность расходов и, конечно, постоянный контроль.

Елена Хотеева, заместитель директора по учебно-производственной работе Топливно-энергетического колледжа отметила необходимость решать вопросы коррупции в образовательных учреждениях.

Кадры решают все

На встрече, посвященной доступности и качеству образования Татьяна Ишматова заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики, напомнила о проблемах, когда молодые родители, чтобы дать ребенку достойное образование вынуждены покидать родные села. Она также отметила сложности, которые возникают у тех, кто работает в сфере национального образования:

— Приходится проявлять героизм при наборе классов, приобретении учебников и наглядных пособий.

Марина Котельникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, воткинской средней школа №5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова, обратила внимание на старение педагогических кадров.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Захар Никифоров отметил проблему низкого качества образования и сложности в привлечении специалистов-педагогов в сельские районы. Его поддержал заместитель директора ООО «БС-Консалт» Марат Хайруллин, который также заявил о низком качестве подготовки выпускников образовательных учреждений:

— Без квалифицированных кадров не возможен рост в экономике.

Участники дебатов говорили также о необходимости формирования госзаказа на подготовку специалистов, о важности достойной зарплаты педагогов и полноценного финансирования образовательных учреждений.

Фото: udmurt.er.ru

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