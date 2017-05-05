C 9.00 до 10.30 Тему «Противодействие коррупции и эффективность госрасходов» обсудили:
ГАСЫМОВА ЛЕЙЛА, юрист ООО «ПРОФ-РЕСУРС».
КОЛЕГОВ СЕРГЕЙ, Доцент кафедры «Технология машиностроения и приборостроения» Воткинского филиала ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».
МЕРЗЛЯКОВ КИРИЛЛ, директор ООО «ВИД«
По мнению Лейлы Гасымовой, борьба с коррупцией должна носить комплексный характер. В частности, государственные служащие должны декларировать не только доходы, но и расходы. Кроме того, следует снижать оборот наличных средств. Также необходимо вести пропагандистскую антикоррупционную работу среди молодежи.
Сергей Колегов уверен, что наказание за коррупционные преступления должно быть строгим. При этом, заниматься поиском коррупционных преступления может молодежь, которая лучше пользуется интернетом, чем представители старшего поколения. Он привел пример молодых ижевчан, которые находили на сайте госзакупок находили подозрительные конкурсы и добивались их отмены.
Кирилл Мерзляков высказался за контроль перемещения наличных средств и ужесточение наказания за взятки. Каждый из участников площадки ответил на вопросы групп поддержки.
С 10.30 до 12.00 тему «Экономика и промышленность» обсудили:
НАУМОВ АНАТОЛИЙ, генеральный директор ОАО «Элеконд».
КОВАЛЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА, директор ООО Торгово-деловой центр «Беларусь».
РЫЛОВ ДМИТРИЙ, председатель Первичной Профсоюзной Организации «Концерна «Калашников».
ПЕСКОВ ВАЛЕРИЙ, юрист ООО «Продсервис».
МУСИНОВ СЕРГЕЙ, Генеральный директор ООО «Сарапульский электрогенераторный завод».
КАРЕЕВ МАКСИМ, начальник механо-штамповочного цеха ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».
ЛЯМИН АНДРЕЙ, директор ООО «ПКФ «Факт».
Руководитель торгово-делового центра «Беларусь» заявила, что положение дел экономики и промышленности Удмуртии нужно улучшать, активно привлекая инвестиции.
«Благодаря своей работе я объездила всю Удмуртию, и мне хорошо известны и понятны проблемы и города. и деревни. Убеждена, что региону необходимо улучшать условия для экономического и промышленного развития путем привлечения инвестиций и создания производств. Решение этого вопроса я вижу в привлечении к нам регионов путем проведения бизнес-форумов, мастер-классов, деловых встреч и заседаний. В том числе считаю, что необходимо значительный потенциал использовать и в сотрудничестве с международными партнерами, входящими в Таможенный союз», - сказала Людмила Ковалевская.
Подводя итоги встречи, гендиректор Сарапульского электрогенераторного завода заявил, что предприятие приступило в реализации новой программы развития с 2016 по 2020 годы.
«Сейчас приступили к реализации второй программы, охватывающей период с 2016 по 2020 годы, особенностью которой является выполнение задачи, поставленной Президентом нашей страны, мы должны выйти на замещение изделий специальной техники выпуском изделий гражданской продукции. Я думаю, что задачу, поставленную Президентом, наш завод выполнит досрочно. Понятно, для реализации этой амбициозной программы нужна четкая законодательная база», - сказал Сергей Мусинов.
С 12.30 до 14.00 в дебатах на тему «Доступность и качество образования» приняли участие:
ТРЕТЬЯКОВА ФАРИДА, руководитель БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум».
СОЗЫКИНА МАРИЯ, специалист по работе с молодёжью «Молодёжного информационно-ресурсного центра» города Ижевска.
ШИЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ, ассистент кафедры информатики и математики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
ПУСТЫНЦЕВА МАРИЯ, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
АГАНИН НИКИТА, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
ПОЛЕТАЕВ ВЛАДИСЛАВ, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
ВЕЖЕЕВА ОЛЬГА, инженер учебно-научной лаборатории иммуногистохимии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
С 14.30 до 16.00 тему «Физическая культура, спорт и молодежная политика» обсудили:
ОВЧИННИКОВ ОЛЕГ, менеджер по с быту ООО «Гюнтнер-Иж».
БУТОРИН ВЛАДИМИР, учитель истории и обществознания МКОУ «Вятская основная общеобразовательная школа» Каракулинского района УР.
ЕВСЕЕВ АЛЕКСАНДР, Председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».
КУЧЕРЯВЕНКО МИХАИЛ, пенсионер.
ПУСТЫНЦЕВА МАРИЯ, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
КАРАПЕТЯН ВАГЕ, Индивидуальный предприниматель.
ВЕЖЕЕВА ОЛЬГА, инженер учебно-научной лаборатории иммуногистохимии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
Мария Пустынцева напомнила участникам дебатов о том, что предварительное голосование проводит одна партия страны – «Единая Россия».
– На мой взгляд эта система позволяет высказать свои предложения и наказы уже сейчас, до выборов, но и объективно оценить деловые качества каждого из кандидатов, определить его рейтинг среди однопартийцев и избирателей, - сказала она.
Мария Пустынцева также призвала всех прийти 28 мая на избирательные участки и сделать выбор в пользу понравившегося кандидата.
С 16.30 до 18.00 тему «Экономика и промышленность» обсудили:
ТЮТЕЕВ РИНАТ, начальник отдела кадров ОАО «Элеконд».
МЕРЗЛЯКОВ КИРИЛЛ, директор ООО «ВИД».
ОКСОВ АЛЕКСАНДР, заместитель начальника отдела по системам управления предприятием ОАО «Элеконд».
РЯБОВА НАТАЛЬЯ, заместитель начальника отдела кадров ОАО «Элеконд».
УСУБОВА МАРИНА, заместитель начальника отдела экономики ОАО «Элеконд».
ЧИРКОВ ВЛАДИМИР, начальник отдела сбыта ОАО «Элеконд».
Участники говорили о главных проблемах данного направления. В частности, Кирилл Мерзляков обратил внимание на ситуацию в малом бизнесе. По его мнению, этой сфере нужны преференции со стороны государства.
– Нужно разработать целый комплекс поддержки. Это могут быть налоговые льготы или налоговые каникулы, - сказал он.
Александр Оксов предложил организовать импортозамещение на региональном уровне, чтобы создать более выгодные условия для предприятий, работающих на территории Удмуртии. Он также отметил потребность в более устойчивой связи между образовательными учреждениями и производством.
– Предлагаю знакомить наше подрастающее поколение с заводами и фабриками, начиная с самого детства. Создать долгосрочную программу ознакомления школьников с производством, - добавил он.
Выступающие также много говорили о том, что в Удмуртии многое зависит от оборонного заказа и его сокращение может привести к росту безработицы. Кандидаты предлагали ввести налоговые льготы для предприятий, которые вкладывают средства в приобретение оборудования. По мнению участников дебатов, нужно создавать конкурентоспособную продукцию, которая будет востребована рынком.
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.
Прес-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
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