Кезский район объединен с Балезинским в единый избирательный округ № 20. По Балезинскому избирательному округу участвовать в предстоящем предварительном голосовании будут девять человек, среди них действующие депутаты - Энвиль Касимов и Алексей Санников, а также Юрий Ворончихин, Алексей Вотинцев, Лариса Корепанова, Валерий Марков, Игорь Стрелков, Никита Трифоногло, Дмитрий Черемных.
На встречу с кезцами приехали не все участники будущего праймериза. Но те, кто был в этот день в районном Доме культуры, вызвал у жителей нашего района большой интерес. Каждый из участников рассказал о себе, озвучил основные положения своих предвыборных программ.
Индивидуальный предприниматель Алексей Вотинцев, занимающийся производством офисной мебели, отметил, что он многие годы поддерживает различные социальные, благотворительные программы. Участвует в развитии молодежных, спортивных и культурных проектов на территории республики. Себя он охарактеризовал как человека, уверенного в своих силах, имеющего желание учиться и развиваться. Как депутат, в случае своего избрания, обещает говорить от лица молодежи, малого и среднего бизнеса, молодой семьи, старшего поколения. В числе своих приоритетов назвал создание рабочих мест на селе, помощь сельхозпроизводителю в создании новых рабочих мест.
Депутат Госсовета Удмуртской Республики, председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета Удмуртской Республики Энвиль Касимов, который побывал у нас еще накануне, 9 мая, со всей ответственностью заявил, что Кез – не страна чудес, как принято считать. Кез, по мнению депутата, - это страна чудесных, замечательных, сильных, трудолюбивых, мужественных людей. Нас с вами. Вот что сказал Энвиль Владимирович: «Для меня очень важны вопросы культуры и в особенности национальной удмуртской культуры. Удмуртская Республика – единственный регион в мире, который носит название «удмуртская», и мы просто обязаны поддерживать удмуртскую культуру и развивать удмуртский язык. Мы многое делаем совместно с общественной организацией «Удмурт кенеш», совместно с министерствами культуры и образования. Некоторые проекты, я думаю, мы в любом случае осуществим и в Кезском районе. Сегодня принято говорить, что умирает культура, умирает язык. Но появилась надежда, потому что молодые люди начали петь удмуртские песни, танцевать удмуртские танцы, поются, наконец, рок и рэп на удмуртском языке. И это здорово!»
Энвиль Касимов рассказал, что совместно с народным поэтом Удмуртии Вячеславом Ар-Серьги, со своим хорошим другом, осуществил несколько проектов, в том числе выпустил подборку стихов удмуртских поэтов. В последнее время этого никто не делал. Совместно с депутатом Алексеем Санниковым он поддержал инициативу балезинских учителей, в результате чего в свет вышла балезинская азбука на трех языках – русском, удмуртском и татарском. Экземпляр этой книги был обещан Кезскому районному музею. Есть много других важных моментов в нашей жизни. Энвиль Касимов считает принципиально важным развивать в нашей республике сельское хозяйство. Дороги – одно из приоритетных направлений. Медицинское обслуживание – еще одно. Бездумная политика по отношению к этой отрасли совершенно недопустима. Профилактика правонарушений также является очень важным моментом, в том числе борьба с пьянством и наркоманией. Также очень важна работа с молодежью антитеррористической направленности.
Кто такой депутат? Депутат – это посредник между властью и народом. Такое определение дал Энвиль Касимов.
Энвилю Касимову как действующему депутату была задана большая часть вопросов кезцев, пришедших на эту встречу. О доплатах к страховой части пенсии тем, кто работал в сельском хозяйстве, о газификации села, о ремонте памятника Герою Советского Союза Леониду Ардашеву, о нагрузке на муниципалитеты, которая ляжет в недалеком будущем по сбору бытовых отходов, по Закону о государственных языках. Были также выступления и в поддержку участника предстоящего праймериза.
Председатель Совета Кезского райпо Лариса Корепанова назвала отсутствие работы на селе, необходимость привлечения инвестиций на село одними из самых главных задач. Необходимо налаживать дополнительное производство, которое вернуло бы мужчин с вахт в другие регионы страны и дало бы дополнительные средства в бюджет. «Вопрос звучит не о том, куда потратить деньги, а вопрос о том, как получить их в бюджет», - считает Лариса Корепанова. По ее мнению, кезцы недостаточно активны, недостаточно требовательны в своих притязаниях по сравнению с теми же балезинцами.
Депутат Госсовета Удмуртской Республики Алексей Санников рассказал о том, как начиналось ООО «Интер-Росс-Мебель», директором которого он является, как, в конце концов, оно стало предприятием, имеющим возможность предоставить до 500 рабочих мест. Он рассказал, какой сложной, непонятной казалась ему поначалу работа депутата. Была насущная необходимость объехать все поселения своего избирательного округа, встречаться с народом. Вместе с этим пришло ясное видение проблем, волнующих людей. Одной из основных проблем, с которыми народ идет на депутатские приемы, является лечение детей. Тут уж приходится использовать все депутатские ресурсы, говорит Алексей Санников. Часто приходят за помощью инвалиды, ветераны. Идут молодые специалисты с вопросами трудоустройства. Много сил, энергии и средств приходится тратить на поддержку муниципального образования. Являясь заместителем председателя постоянной комиссии по социальной политике Госсовета, Алексей Санников участвует в проектах социальной направленности.
Заместитель управляющего по работе с сельхозпредприятиями Кезского сырзавода Игорь Стрелков выразил солидарность со всеми выступавшими до него кандидатами в тех вопросах, которые были ими озвучены. Он привел пример с бочкой Либиха, иллюстрирующей закон минимума. Если в организме какой-то из факторов существенно отклоняется от нормы, то именно этот фактор в данный момент времени является наиболее значимым. Если у бочки выбита одна доска, починку бочки надо начинать именно с этой доски, иначе ее никогда не наполнить водой. Этот закон применим и в нашей человеческой жизни. Есть проблемы, и их надо решать последовательно и целенаправленно. Это относится и к депутатской работе.
Продавец частного магазина из Балезино Никита Трифоногло является членом молодежного парламента своего района, руководителем местного отделения Всероссийской организации «Молодая гвардия Единой России». Молодежь знает о тех проблемах, которые есть в районе, считает Никита Трифоногло. Он утверждает, что у современной молодежи очень много идей, но не всегда хватает возможности их реализовать. А потому активная молодежь должна быть представлена в парламенте республики.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.