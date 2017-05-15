Тему «Инфраструктура и ЖКХ» обсудили:
ХОДЫРЕВ ЕВГЕНИЙ, контролер-обходчик ВК в Совхозном ПУ Общество с ограниченной ответственностью «Завьялово-Водоканал«
ЧЕТКАРЕВ ВАСИЛИЙ, директор, МБУ «Завьяловский центр обеспечения безопасности«
ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР, директор, МКУ «Служба материально-технического обеспечения образовательных учреждений Завьяловского района«
ФЕОКТИСТОВ АЛЕКСЕЙ, руководитель отдела продаж, ООО «Автокомплект«
СЕМЕНОВ ИВАН, индивидуальный предприниматель
ПАЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР, директор, Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Благоустройство» города Воткинска
ВЛАДИМИРОВ КОНСТАНТИН, директор, МУП «Воткинские городские электрические сети«
КОРОТАЕВА СВЕТЛАНА, начальник отдела культуры и молодежной политики, Администрация муниципального образования «Глазовский район«
Участники дебатов обратили внимание на наиболее серьезные и насущные проблемы отрасли. Они говорили о высокой изношенности коммуникаций, низкой энергоэффективности, высокую аварийность, отсутствие прозрачности в системе формирования тарифов, низкое качество услуг управляющих компаний и многом другом.
Константин Владимиров отметил финансовые проблемы отрасли, которые могут быть решены путем привлечения инвестиций.
– Необходимо улучшить инвестиционный климат в республике, - сказал он.
Светлана Коротаева выразила обеспокоенность состоянием ЖКХ на селе. По ее словам, здесь не все хорошо с газификацией, водопроводом, не всюду есть интернет и сотовая связь. Она сказал, что проблемы сельского ЖКХ нужно решать вместе.
Владимир Пальянов обратил внимание на неплатежи и нехватку средств в отрасли. Он также заявил о недостаточном контроле за расходованием средств и реализацией работ.
– Организация ЖКХ напрямую влияет на уровень и качество жизни, - добавил он.
Участники дебатов также высказали свое мнение на решение проблем отрасли, в частности, по территориям, которые они представляют.
Тему «Экономика и промышленность» обсудили:
ИСУПОВ ВАДИМ , директор филиала, Филиал ООО «Сиам Мастер» в г. Ижевске
МАЙЕР АЛЕКСАНДР, заместитель генерального директора - директор по персоналу и режиму, АО «Ижевский радиозавод«
НОВГОРОДЦЕВА ОЛЬГА, директор, Общество с ограниченной ответственностью «Светоч«
ОГНЁВ ЛЕОНИД, индивидуальный предпринимательСЕЛИВЕСТРОВ ВЛАДИМИР, директор, Общество с ограниченной ответственностью «Молния» Малопургинского района
ЯСОНОВ БРОНИСЛАВ, председатель, Сельскохозяйственный производственный кооператив «Надежда«
Вадим Исупов отметил важность оптимизации затрат в производстве. Для привлечения инвесторов нужно, чтобы затраты были прозрачны и понятны заинтересованной стороне. Он также назвал условиями развития отрасли контроль, внедрение новых технологий, увеличение производительности труда, современного программного обеспечения, мотивацию персонала.
Александр Маер назвал позитивные тенденции последних лет. В их числе, уход от нефтезависимости и рост ВВП.
– Мы смогли преодолеть болезнь, которой болели годами, то есть нашу нефтяную зависимость, - сказал он.
Александр Маер также напомнил о президентской программе по развитию высокотехнологичных отраслей промышленности.
Ольга Новгородцева обратила внимание участников дебатов на то, что от работы предприятий зависит поступление налогов в бюджет.
Бронислав Ясонов отметил значение дешевого кредита и льготного налогообложения.
Тему «Физическая культура, спорт и молодежная политика» обсудили:
ШУЛЬГА АНДРЕЙ, индивидуальный предприниматель
ПЕТЧЕНКО МАРИНА, директор, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр подростковых клубов «Пульс«
ПРОЗОРОВ АЛЕКСАНДР, директор по административным вопросам, ООО «Корпорация предприятий «Центр«
СЕМЕНИХИН АЛЕКСАНДР, старший инструктор-методист, Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по хоккею«
ПИКОЛЕНКОВА АНЖЕЛИКА, начальник Отдела кадров, Акционерное общество «Ижевские электрические сети«
БАГАУТДИНОВ ЛИНАР, тренер, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа единоборств«
МЕЛЕХИН АЛЕКСЕЙ, индивидуальный предприниматель
ТЮРИН ЮРИЙ, генеральный директор, ООО «Ассоциация «Ваш Дом«
Линар Багаутдинов посетовал на то, что сейчас молодежь мало интересуется спортом, предпочитая ему интернет и развлечения.
– Нужно проводить как можно больше мероприятий, пропагандирующих спорт, - предложил он.
Алексей Мелехин назвал одним из важнейших вопросов молодежи вопрос жилья.
– Сегодня действует ряд программ, способствующих его решению, - при этом добавил он.
Алексей Мелехин предложил выделять молодым людям бесплатные земельные участки, чтобы решить не только проблему жилья, но и помочь развитию сельских территорий.
Марина Петченко отметила важность патриотического воспитания и добавила, что оно должно быть доступным.
Анжелика Пиколенкова также говорила о необходимости отрывать подростков от экранов компьютера и смартфонов. Для этого требуются доступные клубы и иные профильные заведения.
Участники дебатов высказали мнения по поводу методов решения проблем развития спорта и решения проблем молодежи.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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