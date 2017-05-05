В дебатах на тему «Инфраструктура и ЖКХ» приняли участие:
• Фарит Губаев, генеральный директор ООО «ЖРП 8 ГРУПП».
• Владимир Паршин, депутат Госсовета УР, директор ООО «Инком».
• Александр Фарахутдинов, юрист ИП «Воронцова Ольга Викторовна».
• Рамиль Ямилов, доцент Сарапульского политехнического института (филиал) ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».
• Александр Евсеев, председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».
• Рамиль Шаяхметов, инженер АО «ИЭМЗ «Купол».
Кандидаты назвали наиболее острые проблемы отрасли и обозначили пути из решения. К примеру, Фарит Губаев предложил ряд мер по экономии ресурсов, а также отметил, что следует ввести единый стандарт платежек от республиканского расчетного центра. Алексей Евсеев сообщил, что в регионе значительный объем проблем связан с малой грамотностью жителей в вопросах ЖКХ. По его словам, здесь немало делается в рамках программы «Школа грамотного потребителя». За время ее существования обучение прошли около 5 тыс. человек.
– Я предлагаю создать на уровне Удмуртской республики постоянно действующую программу, постоянно действующий механизм, который бы помогал информировать собственников жилья, понимать все правила игры в сфере ЖКХ, отвечать на вопросы, - сказал он.
Владимир Паршин предложил различные пути финансирования жилищной сферы. Он также сказал, что нужно более широко привлекать общественность к решению проблем ЖКХ. По мнению Александра Фарахутдинова, необходимо внести в законодательство нормы, ограничивающие точечную застройку, которая создает чрезмерную нагрузку на социальную сферу. Во избежание этого надо, чтобы жилые дома возводились целыми микрорайонами. Также в ходе дебатов поднимались вопросы энергоэффективности, отношений с федеральным центром, формирования комфортной среды.
Далее в дебатах на тему «АПК и развитие села» приняли участие:
• Александр Коробейников, заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП».
• Зинаида Вострокнутова, Глава муниципального образования «Светлянское».
• Алексей Санников, директор ООО «Интер-Росс-Мебель».
• Алексей Вотинцев, индивидуальный предприниматель.
• Николай Красноперов, генеральный директор ООО «МСТ.Строй».
• Дмитрий Кузнецов, заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП».
• Виктор Кузнецов, генеральный директор ООО «Сюрес».
Участники дискуссии отметили важность повышения привлекательности работы на селе.
– Люди, которые кормят страну, должны быть социально защищены, - заявил Зинаида Вострокнутова. Алексей Вотинцев сказал, что не только молочное животноводство может быть эффективно на территории Удмуртии. Овощеводство также может приносить прибыль при условии правильной агротехники. Александр Коробейников назвал одной из основных проблем диспаритет цен. Еще одна проблема – нехватка и отток кадров.
– Государству необходимо вкладывать ресурсы в такие направления, где сельский житель будет обеспечен достойным уровнем жизни и зарплат, - добавил он.
Дмитрий Кузнецов отметил важность строительства дорог, новых школ, медицинских учреждений и всего, что будет способствовать привлечению молодых людей в сельские районы.
Кандидаты также говорили о важности участия в целевых партийных проектах и других федеральных и региональных программах.
Последними в этот день прошли дебаты на тему «Экология и защита окружающей среды». В них приняли участие:
• Зинаида Вострокнутова, Глава муниципального образования «Светлянское».
• Рамиль Шаяхметов, инженер АО «ИЭМЗ «Купол».
• Артур Магдеев, начальник лаборатории Управления Горьковской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
• Александр Любимов, ректор ИжГСХА.
Занаида Вострокнутова отметила, что этот год объявлен «Годом экологии и особо охраняемых природных территорий». По ее словам, наиболее важная проблема связана с утилизацией отходов.
– Должна быть нормативная база, где каждый мог бы заключить договор на вывоз отходов, - сказала она.
Зинаида Вострокнутова обратила внимание на важность экологического воспитания. С ней согласился Александр Любимов, который также назвал некоторые экологические проблемы.
Артур Магдеев напомнил о проблемах с воздушной средой. Здесь большой вред наносят предприятия, которые не хотят тратить средства на новые технологии производства продукции и очистки воздуха.
Участники дебатов отметили необходимость ликвидации экологической безграмотности, вливания средств в экологические технологии, совершенствование природоохранного законодательства.
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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