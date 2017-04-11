8 апреля продолжились дебаты участников предварительного голосования. Как сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия", в обсуждении проблем здравоохранения приняли участие представитель республики в Совете Федерации Александр Волков, Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртии Светлана Кривилева, руководитель фракции «Единая Россия» Госсовета Удмуртии, руководитель ГУП «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства» Алексей Прасолов, Руководитель Секретариата фракции «Единая Россия» Елена Дербилова, ректор УдГУ Галина Мерзлякова.
По мнению Александра Волкова, главными показателями состояния отрасли здравоохранения являются продолжительность жизни и демография. Особенно важен последний из них. – В этом показателе сидит молодежная политика, жилищная политика, само здравоохранение. Видите сколько перинатальных центров построено за последние годы, благодаря задаче повышения рождаемости. Этот вопрос должен быть в повестке каждый день, - отметил Александр Волков.
Елена Дербилова в числе злободневных вопросов выделила пропаганду здорового образа жизни.
– Наша фракция в Госсовете активно подключилась к популяризации здорового образа жизни. В рамках реализации проекта «Качество жизни. Здоровье» было проведено более 14 форумов, в которых приняли участие более 5 тысяч человек. Данные форумы помогают готовить законодательные инициативы по пропаганде здорового образа жизни, - сказала Елена Дербилова.
Светлана Кривилева отметила, что у отечественных законов есть социальная направленность. Многие из них, тем не менее, требуют дальнейшего развития.
– Накоплен большой опыт, есть большое желание идти дальше, потому что есть очень много заделов, которые еще не закончены, - добавила Светлана Кривилева.
От группы поддержки Александра Волкова в адрес Алексея Прасолова поступил вопрос о том, на что бы он потратил миллиард рублей, если бы эти деньги у него были. Руководитель «Главного управления специального строительства по территории Урала» сказал, что направлений, которые нуждаются в финансировании много:
– Мы боремся за то, чтобы действительно увеличить рождаемость и уменьшить смертность, обеспечить достойную старость нашим пенсионерам. Нормальная рождаемость – это школы, садики, которых еще недостаточно.
По мнению Галины Мерзляковой государство должно уделять больше внимания семейной политике.
– В этой связи важно уделять внимание вопросам здоровья женщины. Поэтому не случайно мы говорим сегодня о строительстве больниц, женских консультаций и других объектов, - сказала ректор УдГУ.
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» и «Предварительное голосование».
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