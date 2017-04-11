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Прошли дебаты по проблемам села

9 апреля
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487904dbd64256f8293c3669651b75a4 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Прошли дебаты по проблемам села

8 апреля 2017 года участники предварительного голосования обсудили проблемы села.

В дебатах принял участие депутат Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и охране окружающей среды Владимир Варламов. Он выразил свое мнение о том, как сделать сельские районы привлекательными для молодежи.

– Агропром - это не просто производство продуктов питания. Это уклад жизни. В Удмуртии третья часть населения проживает на селе. Мы должны сделать жизнь на селе такой, чтобы туда хотелось ехать нашей молодежи, оставаться там. Важно, чтобы уровень жизни селян приближался к уровню жизни горожан. На сегодняшний день - это серьезная и важная задача, - сказал Владимир Варламов.

Руководитель муниципального образования «Кизнерский район», секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Александр Плотников отметил, что важно остановить отток населения из сельских территорий.

– Проработав много лет, понимаю, что нет фермы - исчезает деревня. Поэтому, при поддержке Партии, сейчас взято совершенно правильное направление на строительство новых ферм. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем создать условия для существования традиционных форм оказания услуг на селе и содействовать появлению новых форм для жителей деревни, - сказал глава Кизнерского района.

Один из участников дебат-площадки, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете УР Алексей Прасолов отметил, что в Удмуртии хорошо развита отрасль АПК. Но существует ряд вопросов, которые необходимо решать: вернуть земли в сельхозоборот, обеспечить в достаточном количестве ГСМ и удобрениями весной в период посевной кампании. Кроме того, на село необходимо привлекать молодежь, есть ряд мер, которые могут улучшить жизнь на селе.

Напомним, что участие в дебатах является обязательным условием участия в предварительном голосовании. В соответствии с регламентом предварительного голосования зарегистрированный участник обязан дебатировать лично минимум дважды

Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» и «Предварительное голосование».

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