8 апреля 2017 года участники предварительного голосования обсудили проблемы села.
В дебатах принял участие депутат Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и охране окружающей среды Владимир Варламов. Он выразил свое мнение о том, как сделать сельские районы привлекательными для молодежи.
– Агропром - это не просто производство продуктов питания. Это уклад жизни. В Удмуртии третья часть населения проживает на селе. Мы должны сделать жизнь на селе такой, чтобы туда хотелось ехать нашей молодежи, оставаться там. Важно, чтобы уровень жизни селян приближался к уровню жизни горожан. На сегодняшний день - это серьезная и важная задача, - сказал Владимир Варламов.
Руководитель муниципального образования «Кизнерский район», секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Александр Плотников отметил, что важно остановить отток населения из сельских территорий.
– Проработав много лет, понимаю, что нет фермы - исчезает деревня. Поэтому, при поддержке Партии, сейчас взято совершенно правильное направление на строительство новых ферм. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем создать условия для существования традиционных форм оказания услуг на селе и содействовать появлению новых форм для жителей деревни, - сказал глава Кизнерского района.
Один из участников дебат-площадки, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете УР Алексей Прасолов отметил, что в Удмуртии хорошо развита отрасль АПК. Но существует ряд вопросов, которые необходимо решать: вернуть земли в сельхозоборот, обеспечить в достаточном количестве ГСМ и удобрениями весной в период посевной кампании. Кроме того, на село необходимо привлекать молодежь, есть ряд мер, которые могут улучшить жизнь на селе.
Напомним, что участие в дебатах является обязательным условием участия в предварительном голосовании. В соответствии с регламентом предварительного голосования зарегистрированный участник обязан дебатировать лично минимум дважды
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» и «Предварительное голосование».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.