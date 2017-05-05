Главная » Политика » Участники праймериз в Удмуртии обсудили вопросы спорта и молодежной политики

Участники праймериз в Удмуртии обсудили вопросы спорта и молодежной политики

25 апреля
0

Дебаты состоялись 25 апреля в Удмуртской государственной филармонии

574a1087582fcd81aba120c70ba31a9b %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Участники праймериз в Удмуртии обсудили вопросы спорта и молодежной политики

В обсуждении темы «Физическая культура, спорт и молодежная политика» приняли участие:

АДАМОВ ВЯЧЕСЛАВ, мастер по обслуживанию и ремонту спецчастей МУП «ИжГорЭлектроТранс».

ГУБИН ИВАН, индивидуальный предприниматель.

СЕМЕНИХИН АЛЕКСАНДР, старший инструктор-методист бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по хоккею».

Участники дебатов отметили низкий уровень физвоспитания в школах, проблемы со здоровьем у подрастающего поколения, увлечение сетью интернет и ряд других проблем.

– Основа будущего государства - это сохранение здоровья подрастающего поколения, - скзал Иван Губин.

Также в ходе обсуждения участники обратили внимание собравшихся на необходимость пропаганды спорта и физической клультуры, привлечения инвестиций в эту отрасль, которые должны позитивно сказаться на состоянии экономики в целом. Говорили и о том, что нужно вовлекать в физкультурное движение пожилых людей и создавать для них все необходимые условия. Отметили кандидаты и важность участия региона в профильных федеральных и партийных проектах.

Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Иван Черезов выступил на дебатах в Удмуртии
5 мая
5 мая призер Олимпиады, чемпион мира по биатлону вместе с коллегами обсудил вопросы развития физкульт...
Борьба будет конкурентной
5 мая
Предварительное голосование «Единой России» прошло первый этап...
Участники предварительного голосования в Удмуртии обсудили проблемы здравоохранения и ЖКХ
4 мая
Дебаты прошли 4 мая в Госфилармонии УР...
«Важно, что обратили внимание на сельские дома культуры»
4 мая
Участник предварительного голосования «Единой России» Андрей Ураськин прокомментировал прошедший в Ом...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо