В обсуждении темы «Физическая культура, спорт и молодежная политика» приняли участие:
АДАМОВ ВЯЧЕСЛАВ, мастер по обслуживанию и ремонту спецчастей МУП «ИжГорЭлектроТранс».
ГУБИН ИВАН, индивидуальный предприниматель.
СЕМЕНИХИН АЛЕКСАНДР, старший инструктор-методист бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по хоккею».
Участники дебатов отметили низкий уровень физвоспитания в школах, проблемы со здоровьем у подрастающего поколения, увлечение сетью интернет и ряд других проблем.
– Основа будущего государства - это сохранение здоровья подрастающего поколения, - скзал Иван Губин.
Также в ходе обсуждения участники обратили внимание собравшихся на необходимость пропаганды спорта и физической клультуры, привлечения инвестиций в эту отрасль, которые должны позитивно сказаться на состоянии экономики в целом. Говорили и о том, что нужно вовлекать в физкультурное движение пожилых людей и создавать для них все необходимые условия. Отметили кандидаты и важность участия региона в профильных федеральных и партийных проектах.
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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