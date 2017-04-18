18 апреля состоится встреча жителей Индустриального района Ижевска с участниками Предварительного голосования «Единой России» на выдвижение в республиканский парламент.
О ситуации в сфере здравоохранения и ЖКХ, о новых партийных инициативах, о социальных мерах поддержки расскажут жителям округа:
Светлана Кривилева, заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия», Первый заместитель Председателя Госсовета УР, председатель постоянной комиссии Госсовета УР по здравоохранению, демографической и семейной политике;
Фарит Губаев, депутат Гордумы Ижевска, Заместитель председателя постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по бюджету и финансам.
Встреча пройдет по адресу: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 33А. Начало – в 17.30.
Напомним, что 28 мая жители Удмуртской Республики, воспользовавшись возможностью Предварительного голосования, определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в республиканский парламент 10 сентября.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
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