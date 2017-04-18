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Участники праймериз предлагают ижевчанам вместе обсудить ситуацию в здравоохранении и ЖКХ

17 апреля
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517f2f3e3f778dac8bc871ae875d36b8 Участники праймериз предлагают ижевчанам вместе обсудить ситуацию в здравоохранении и ЖКХ

18 апреля состоится встреча жителей Индустриального района Ижевска с участниками Предварительного голосования «Единой России» на выдвижение в республиканский парламент.

О ситуации в сфере здравоохранения и ЖКХ, о новых партийных инициативах, о социальных мерах поддержки расскажут жителям округа:

  • Светлана Кривилева, заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия», Первый заместитель Председателя Госсовета УР, председатель постоянной комиссии Госсовета УР по здравоохранению, демографической и семейной политике;

  • Фарит Губаев, депутат Гордумы Ижевска, Заместитель председателя постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по бюджету и финансам.

Встреча пройдет по адресу: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 33А. Начало – в 17.30.

Напомним, что 28 мая жители Удмуртской Республики, воспользовавшись возможностью Предварительного голосования, определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в республиканский парламент 10 сентября.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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