Главная » Участники Ассоциации городов Поволжья поделились своим опытом по формированию городского бюджета

Участники Ассоциации городов Поволжья поделились своим опытом по формированию городского бюджета

26 декабря
0
0 mediagal 61554 1 Участники Ассоциации городов Поволжья поделились своим опытом по формированию городского бюджета

В четверг на минувшей неделе, 22 декабря, участники Ассоциации городов Поволжья провели расширенное заседание в формате видеоконференцсвязи. В совещании приняли участие руководители муниципалитетов Приволжского федерального округа, среди них и Глава Ижевска Юрий Тюрин, сообщает официальный портал столицы Удмуртии.

Основным вопросом повестки дня стал вопрос «О влиянии местных бюджетов на социальное самочувствие населения муниципальных образований регионов округа». В совещании.

Провел заседание мэр Казани, председатель Ассоциации городов Поволжья (АГП) Ильсур Метшин. Он отметил, что в настоящее время во многих городах уже приняты бюджеты на 2017 год и предложил обменяться мнениями о том, в каких условиях формировались бюджеты городов, как изменились доходные источники бюджета.

Главы городов поделились своим опытом по формированию городского бюджета, рассказали о первостепенных статьях расходов и доходов, направлениях городского хозяйства, на которые будут направлены средства из муниципальной казны.

Также участники заседания обсудили итоги деятельности рабочей группы и Ассоциации, рассмотрели предложения по планам работы на 2017 год.

Предложения, высказанные на заседании, планируется направить полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу.

Подводя итоги совещания, Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что участники совещания обсудили основные вопросы сбалансированности муниципальных бюджетов, которые идентичны для всех городов Приволжского федерального округа.

– Ситуация везде похожая: возможности бюджетов в наших городах позволяют лишь закрывать обязательные платежи - в основном, это расходы на социальную сферу, и не обеспечивают развитие муниципальных образований. Реализация проектов, направленных на развитие города, возможна только при поддержке регионального и федерального бюджетов. А это лишает муниципалитеты инициативы, оперативности решении многих вопросов, - подчеркнул Юрий Тюрин. - Во время совещания мы обменялись мнениями, как пополнить муниципальный бюджет, привлечь дополнительные источники доходов, на чем можно сэкономить. Городской бюджет может пополняться за счет активности самого муниципалитета, оптимизации расходов, грамотного подхода к реализации земельных участков, муниципального имущества, рекламной деятельности. Экономия средств - это и работа по привлечению бюджетных кредитов, а не коммерческих. В то же время необходимо заниматься реализацией проектов на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов. Все предложения, прозвучавшие в ходе совещания, будут направлены в Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, и, я уверен, будут учтены в дальнейшей работе, которая позволит поддержать самостоятельность муниципальных бюджетов.

Фото: izh.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо