В четверг на минувшей неделе, 22 декабря, участники Ассоциации городов Поволжья провели расширенное заседание в формате видеоконференцсвязи. В совещании приняли участие руководители муниципалитетов Приволжского федерального округа, среди них и Глава Ижевска Юрий Тюрин, сообщает официальный портал столицы Удмуртии.
Основным вопросом повестки дня стал вопрос «О влиянии местных бюджетов на социальное самочувствие населения муниципальных образований регионов округа». В совещании.
Провел заседание мэр Казани, председатель Ассоциации городов Поволжья (АГП) Ильсур Метшин. Он отметил, что в настоящее время во многих городах уже приняты бюджеты на 2017 год и предложил обменяться мнениями о том, в каких условиях формировались бюджеты городов, как изменились доходные источники бюджета.
Главы городов поделились своим опытом по формированию городского бюджета, рассказали о первостепенных статьях расходов и доходов, направлениях городского хозяйства, на которые будут направлены средства из муниципальной казны.
Также участники заседания обсудили итоги деятельности рабочей группы и Ассоциации, рассмотрели предложения по планам работы на 2017 год.
Предложения, высказанные на заседании, планируется направить полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу.
Подводя итоги совещания, Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что участники совещания обсудили основные вопросы сбалансированности муниципальных бюджетов, которые идентичны для всех городов Приволжского федерального округа.
– Ситуация везде похожая: возможности бюджетов в наших городах позволяют лишь закрывать обязательные платежи - в основном, это расходы на социальную сферу, и не обеспечивают развитие муниципальных образований. Реализация проектов, направленных на развитие города, возможна только при поддержке регионального и федерального бюджетов. А это лишает муниципалитеты инициативы, оперативности решении многих вопросов, - подчеркнул Юрий Тюрин. - Во время совещания мы обменялись мнениями, как пополнить муниципальный бюджет, привлечь дополнительные источники доходов, на чем можно сэкономить. Городской бюджет может пополняться за счет активности самого муниципалитета, оптимизации расходов, грамотного подхода к реализации земельных участков, муниципального имущества, рекламной деятельности. Экономия средств - это и работа по привлечению бюджетных кредитов, а не коммерческих. В то же время необходимо заниматься реализацией проектов на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов. Все предложения, прозвучавшие в ходе совещания, будут направлены в Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, и, я уверен, будут учтены в дальнейшей работе, которая позволит поддержать самостоятельность муниципальных бюджетов.
Фото: izh.ru
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