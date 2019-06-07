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Учащиеся из Удмуртии представят свои проекты в рамках летних образовательных интенсивов

7 июня
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Мероприятие пройдет 14 июня на площадке Республиканского детского технопарка «Кванториум».

%d0%9a%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc Учащиеся из Удмуртии представят свои проекты в рамках летних образовательных интенсивов

Учащиеся из Удмуртии представят свои проекты в рамках летних образовательных интенсивов «Лето в «Кванториуме». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, мероприятие пройдет 14 июня на площадке Республиканского детского технопарка «Кванториум».

Воспитанники учреждения представят комикс, созданный с использованием технологий дополнительной реальности, гоночные соревнования летающего дрона и многое другое по трем образовательным направлениям — Аэро Lab, AR Lab и Minecraft Lab.

Итоговым мероприятием станет презентация и защита проектов. В течение смены участники направления Minecraft Lab учатся программировать на языке Phyton на основе игровой практики, и итоговым заданием станет создание игры для Minecraft.

Фото: vk.com/kvantoriumizh

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