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Уборка улиц Ижевска идет круглые сутки

12 апреля
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F5c709f21d525aab2e74a80ae4c81a7e Уборка улиц Ижевска идет круглые сутки

Коммунальные службы Ижевска работают на уборке городских дорог в круглосуточном режиме. Так, ночью 11 апреля на улицы вышли 39 единиц спецтехники предприятий благоустройства, днем – 48 единиц транспорта, сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.

За сутки в Ижевске литым асфальтом устранены дефекты на 188 кв. м дорожного полотна, вывезены 205 тонн смета, 314 тонн снега.

Работы по благоустройству проводятся по поручению Главы города Юрия Тюрина. Контролируют их выполнение сотрудники Управления муниципальной милиции. Накануне, 10 апреля, они проверили состояние 107 придомовых территорий, было выявлено 6 нарушений по уборке дорог.

К общественному контролю приглашают горожан. В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

  • Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

  • МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно).

Все заявки должны быть отработаны в течение суток. Если подрядная организация не выполняет работы по обращениям жителей, горожане могут обратиться в Управление муниципальной милиции Администрации города. Прием обращений граждан по вопросам нарушений благоустройства на территории Ижевска осуществляется по телефонам Управления муниципальной милиции - 41-41-12, 41-43-11 (в рабочее время).

Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

Фото: udmurt.media

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