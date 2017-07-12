Акция по оплате долгов по взносам на капитальный ремонт без пеней завершится 20 июля. Об этом напоминает Фонд капитального ремонта Удмуртии. Каждый, кто успеет до 20 июля погасить основную задолженность за капремонт и напишет заявление о списании пеней до 20 августа, получит квитанцию за август без пени.
Региональный оператор отмечает, что в акции могут принять участие только собственники многоквартирных домов, которые формируют фонд капремонта дома в «общем котле» НУО «Фонд капитального ремонта в УР».
Заполненное заявление можно принести в Фонд капремонта по адресу: Ижевск, улица Орджоникидзе, 59, либо отдать специалисту в отдел ЖКХ муниципального образования, либо направить по электронной почте office@kapremont18.ru.
Фото: Mskinv.ru
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