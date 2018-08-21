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У ветеринаров республики новый руководитель

17 августа
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Председатель Правительства Ярослав Семёнов представил коллективу Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики нового руководителя ведомства Романа Габдрахманова.

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В соответствии с Указом Главы Удмуртии Александра Бречалова с 9 августа он приступил к исполнению обязанностей начальника Главного управления ветеринарии. Приветствуя коллектив, Председатель Правительства Удмуртии подчеркнул, что значение и вклад ветеринарной службы в обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия региона сложно переоценить.

«Врач лечит человека, а ветеринар – человечество», - процитировал Ярослав Семёнов слова академика Ивана Павлова. Безусловно, от благополучия этой важнейшей сферы агропромышленного комплекса напрямую зависит здоровье людей и нации в целом. Своим трудом работники ветеринарии обеспечивают охрану здоровья животных, стоят на страже здоровья человека, контролируют качество продукции и соблюдение правил её переработки и хранения. На сегодня на территории Удмуртии обеспечена стабильная эпизоотическая ситуация по многим особо опасным болезням животных и принимаются все необходимые превентивные меры по их недопущению.

Представляя руководителя государственной ветеринарной службы, Председатель Правительства отметил, что Роман Габдрахманов, работая в отрасли, в течение многих лет курировал направления по обеспечению продовольственной и эпизоотической безопасности республики, охране здоровья и жизни населения от болезней, общих для человека и животных.

«Он обладает всеми необходимыми профессиональными и личностными качествами - знаниями, терпением, опытом, цельностью характера, целеустремлённостью и умением добиваться поставленных целей», - сказал Ярослав Семёнов. Председатель Правительства поздравил Романа Фиюсовича с назначением и пожелал ему успехов в работе. Премьер-министр подчеркнул, что руководство республики всегда открыто для диалога, чтобы в конструктивном взаимодействии эффективно решать задачи, стоящие перед государственной ветеринарной службой Удмуртской Республики.

Справка «УП»

Роман Фиюсович Габдрахманов родился 23 декабря 1972 в Казани. В 1997 году окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана по специальности «Ветеринария».

Начинал трудовую деятельность в должности ветеринарного врача серологического отдела Сарапульской межрайонной ветеринарной лаборатории. Затем работал ветеринарным врачом в совхозе «Кигбаевский», главным ветеринарным врачом свинокомплекса «Кигбаевский бекон», ЗАО «Свинокомплекс Арзамасцевский».

С 2008 по 2010 года занимал должность начальника – главного государственного ветеринарного инспектора города Сарапула и Сарапульского района. На протяжении последних восьми лет трудился заместителем начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Удостоен почётных грамот и нагрудного знака «За вклад в развитие ветеринарной службы Удмуртской Республики».

Фото http://udmtv.ru

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