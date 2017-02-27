В понедельник, 27 февраля, у верующих начался Великий пост. Он продлится 49 дней, до светлого дня Пасхи, 16 апреля.
Накануне Великого поста в храме Христа Спасителя прошла особая служба, во время которой Патриарх Московский и всея Руси обратился к прихожанам:
«Очень редко нам удается возвыситься над конфликтами, над суетой, взглянуть на себя объективно, что называется, со стороны, и особенно в конфликте с другими людьми увидеть часть своей вины. Великий пост дается нам для того, чтобы изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, своего ума. Без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно, нужно видеть свои прегрешения», - приводит слова Патриарха телеканал НТВ.
Постящиеся не употребляют мясо, молоко и молочные продукты, рыбу, растительное масло, детям благословляется послабление в виде употребления молочных продуктов, рыбы, растительного масла, но рекомендуются уменьшить прием сладкого, к примеру, конфет. Рыба разрешена только в определенные дни: Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в этом году оно выпадает на 9 апреля).
В первый день Великого поста (чистый понедельник) принято полностью воздерживаться от пищи. По понедельникам, средам и пятницам практикуется сухоядение - разрешаются только сырые овощи. Во вторник и четверг верующим дозволяется употреблять горячую пищу без масла. А по субботам и воскресеньям - с растительным маслом.
Священнослужители напоминают, что главное во время поста — это не отказ от любимых продуктов, в это время принято чаще молиться и совершать добрые дела.
«В Великий пост мы отказываемся от гастрономических излишеств, которые незаметно входят в нашу жизнь, - расказал ТАСС настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин, - от продуктов, которые делают нас, наверное, более расслабленными, невнимательными. И когда тело начинает изнемогать, оно начинает слушать наше сердце».
Священнослужитель предупредил, что пост не нужно воспринимать как диету, как способ оздоровления организма, человек должен уделять внимание, в первую очередь, духовной стороне поста.
«Неправильно в это время просто ограничивать себя в еде и при этом духовно ничего с собой не делать, - сказал он. - Не молиться, не исповедоваться, не очищать свою совесть и жизнь покаянием. В человеке должно присутствовать все: и пост телесный, и молитва, и внутреннее духовное делание, и внешнее».
К внутреннему, по словам протоиерея, относятся исповеди, молитвы. К внешнему - отказ от грехов, отстранение от себя всякого зла, совершение добрых поступков.
Фото: yasnoponyatno.com
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