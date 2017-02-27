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У столицы Удмуртии появится свой гимн

27 февраля
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Screenshot 6 У столицы Удмуртии появится свой гимн

У столицы Удмуртии появится свой гимн. Такое решение приняли депутаты Городской думы на последней 12-й сессии.

Как подчеркнул глава города Юрий Тюрин, с такой инициативой вышли горожане, идею поддержали в администрации и депутаты. В ближайшее время будет разработано положение о творческом конкурсе на гимн Ижевска, который должен быть «музыкально-поэтическим произведением, отражающим культурные, социально-экономические и иные местные традиции и особенности».

– Такое предложение высказывалось давно, – подчеркнул Юрий Тюрин. – Неформальные гимны города существуют – это песни об Ижевске, которые порой называют гимнами. У многих городов есть гимны, почему бы и нет, если это будет красивая песня, красивая мелодия. Я думаю, что это обогатит культуру города.

Выбирать лучший вариант будут с помощью профессионального жюри и общественного интернет-голосования. Планируется, что итоги конкурса подведут в ноябре-декабре этого года.

При этом Юрий Тюрин не исключил, что гимн Ижевска будет звучать на сессиях Городской думы, – тут решение будет за депутатами.

Фото: instagram.com/aeroizhevsk/

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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