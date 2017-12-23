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У подвигов есть имена

22 декабря
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20 декабря отмечалось 100-летие создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР.

Этой дате была посвящена очередная передача «Карлутка» на радио «Моя Удмуртия». Гостями стали заслуженный юрист Удмуртии, Почетный сотрудник органов государственной безопасности СССР, Почетный работник налоговых органов России, Государственный советник Российской Федерации, генерал-майор в отставке Владимир Викторович Орехов и заместитель председателя Совета ветеранов Управления ФСБ по Удмуртской Республике, начальник спецуправления ИжГТУ Леонид Аркадьевич Волков.

Беседовал с ними Энвиль Касимов. Речь шла не только об истории создания органов государственной безопасности, но и о конкретных событиях, в которых принимали участие ветераны ФСБ.

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36 лет назад в Сарапуле произошел первый захват школы террористами. Два солдата-срочника сбежали из части, захватили в заложники класс в школе № 12 с требованием отправить их за границу.

В. Орехов: Леонид Аркадьевич хорошо знает эту историю, пусть лучше он расскажет.

Л. Волков: Я только начинал службу в органах МВД Удмуртии. Работал в одном из подразделений на севере республики. Мы прибыли в Ижевск 17 декабря, в пятницу. Пятница - это чекистский день. Что это означает?

Один раз, в середине месяца, всех молодых сотрудников вместе с начальниками приглашали в здание УКГБ на улице Пушкинской, где проходила чекистская учеба. Читались приказы, комментировались законы и нормативные акты. К обозначенному времени оказалось, что Сарапульского отделения почему-то нет. Стали выяснять. А там - ЧП. Была у нас внештатная боевая группа. Смотрю - бегают с автоматами. Их срочно погружают в машину - и в Сарапул. Оказалось, в этот день руководитель нашего управления генерал-майор Борис Петрович Соловьев поехал проводить итоговую коллегию по результатам года в Сарапульское горотделение. На подъезде к Сарапулу ему сообщают, что произошло ЧП, захвачена школа. Он самый первый прибывает в эту школу.

Вся тяжесть работы по освобождению заложников легла на него и на Владимира Викторовича Орехова, который работал тогда в Сарапуле начальником городского отделения КГБ СССР, был в звании капитана. Он проявил, можно сказать, чудеса героизма, значимого не только в масштабах республики, но и всей страны.

Два бойца - Калпакбаев и Мельников, наслушавшись радио «Голос Америки», уверовали, что там их ждут молочные реки и кисельные берега, вынашивали идею сбежать за границу. Додумались до того, что решили захватить класс и выдвинуть требования предоставить самолет, деньги и документы. В случае невыполнения они угрожали убить всех заложников.

Э. Касимов: Владимир Викторович - человек скромный, вряд ли он сам расскажет всю правду. Я эту историю знаю со слов ставших теперь взрослыми бывших школьников, захваченных в заложники.

Владимир Викторович был основным переговорщиком. Он неоднократно приходил в класс, вел переговоры с террористами. Сначала убедил отпустить какое-то число ребят. Кончилось, слава Богу, все благополучно. Это была одна из первых бескровных спецопераций, в том числе и только что организованной группы «Альфа».

В. Орехов: Небольшое уточнение. Когда мне позвонили, было около часу дня. Я пришел с обеда. По телефону мне сообщили: два вооруженных мужика держат класс под дулами автоматов. Я сначала послал туда сотрудника, а потом увидел - из отдела внутренних дел выбегают милиционеры с автоматами, поехал сам. Первое, что увидел, лежат пожарные, к гидрантам подсоединены пожарные рукава. Они правильно все сделали. Но как дальше поступать - никто не знает.

Когда приехал Соловьев, я ему доложил обстановку. Сообщили о происходящем в центр. Щелоков, тогдашний министр внутренних дел, дал своим команду: «Не лезть! Там работают профессионалы». Милиция - молодцы, выставили оцепление вокруг школы в радиусе 600 метров, никого не пускали, потому что люди пытались прорваться к детям. Нам никто не мешал, в коридоре мы работали вообще одни.

Правда, военные там начали глупости вытворять. Выгнали танк, поставили напротив школы Для чего? - до сих пор понять не могу.

Тогда не было еще группы «Альфа», был группа «А» в 7-м Главном управлении КГБ СССР, прилетела она и еще «Вымпел» на самолете, который дал Юрий Андропов. Обком партии выделил им единственный тогда в республике шипованный «Икарус». Погода была отвратительной. Мы им направили в аэропорт карту школы, по дороге в Сарапул они изучали ее. Когда прибыли и начали экипироваться для захвата, обстановка была достаточно нервозная. Откуда-то приехали в школу 12 или 14 генералов. Они ходили по коридору в скрипучих сапогах.

Калпакбаев закричал, что он расстреляет всех, если шум будет продолжаться. Захожу в учительскую, генералы, как воробьи, на жердочке сидят. Опасно было. На цыпочках ходят бойцы группы «А». Я один у дверей был. Сложился естественно развитый контакт. Поэтому, когда ребята запросились в туалет, захватчики разрешили их выпустить. Кто-то ретивый предложил не возвращать девочек обратно в класс. Но они вернулись к ребятам. И нужно понять, что это был героический поступок.

Бандиты тоже люди. Вот выходит Калпакбаев. У него автомат со штыком наготове. Пошел в туалет. Его можно было просто убрать, но второй-то в классе остался. Ну, сводил я его в туалет, сделал он свои дела. Проводил его в класс, потом второго вывел. Разговариваю с Мельниковым. Спрашиваю его: «Саша, для чего это тебе нужно?». Он подавленный был, молчал.

Э. Касимов: Я видел очень трогательный документ, который может служить иллюстрацией благодарности спецслужбам. Это альбом, сделанный от руки детьми-заложниками.

В. Орехов: Я храню этот альбом.

Э. Касимов: Мы замечаем службу этих людей, когда с нами что-то случается. А между тем из доклада руководителя ФСБ узнаем, что только в этом году предотвращено 18 тысяч терактов.

Л. Волков: Я попытаюсь объяснить, почему скупы органы государственной безопасности в отношении статистики раскрытия дел, связанных с терроризмом. Федеральная служба безопасности работает в режиме правоохранительного органа и в режиме спецслужбы. По окончании расследования каждого уголовного дела, в том числе и по терроризму, подключается пресс-служба и полностью легализованные данные доводятся до общественности. Работа спецслужб даже через многие десятилетия, это касается и периода Великой Отечественной войны, является государственной тайной и засекречена. Вот отсюда и статистика.

Об участии в антитеррористических операциях могу пояснить вот что. Как известно, в конце 1994 года по указу тогдашнего президента началась операция по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности Чеченской Республики. В результате военной кампании погибло, к сожалению, много наших военнослужащих, люди стали инвалидами, пропали в плену. Погибло и много мирного населения. Я из числа первых действующих сотрудников, которые по указанию Управления кадров Федеральной службы контрразведки был направлен в командировку на Северный Кавказ. Первоначально моя дислокация была в Моздоке, там находилось командование объединенной группы войск оперативная группа ФСК России.

В тот период шло реформирование в федеральной службе контрразведки. Накануне, за полгода до моей командировки, указом президента были расформированы следственные подразделения, группа «Альфа» с формулировкой «Как последний оплот милитаризма». Я работал в следственном подразделении, и, чтобы как-то закрепить кадры, в регионах каждый начальник подразделения решал по-своему кадровую проблему. Надо отдать должное нашему руководителю - Николаю Евгеньевичу Арзамасцеву. Он из числа следователей создал управление правового обеспечения. В других регионах такого не было. В командировку я поехал с удостоверением старшего офицера отделения правового обеспечения, подполковника юстиции. Когда прибыл в Моздок и положил свои документы перед генералом, он спросил: а ты кто? Оперативник, следователь, хозяйственник? Я объяснил, что был и оперативным работником, работал со следствием, взаимодействовал со средствами массовой информации.

Мне были определены задачи - документирование преступлений в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации уголовного дела о самовольном захвате власти в Чечено-Ингушской АССР. Правовое сопровождение прекращения боевых действий и обмена военнопленными, сдачи оружия, а самое главное - подготовка мероприятий, связанных со встречей командования с представителями главного штаба незаконных военных формирований.

Э. Касимов: Вы с Масхадовым общались?

  • Лично нет. Не тот уровень. Общался с его помощником. Был такой Иса, бывший подполковник Советской армии. Закончил, кстати, Казанское танковое училище, в советское время служил в танковом батальоне в Шали. В тот период его отряд оборонял населенные пункты Новый Атаги, и мне по поручению командования надлежало подготовить предстоящую встречу командующего объединенной группировкой Геннадия Николаевича Трошева с Масхадовым.

Э. Касимов: У вас есть награды за этот период?

  • Да. Наверное, самая ценная и значительная для меня - это боевая награда - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с изображением мечей. Это именно за организацию встречи с Исой. Условия ее были некомфортными.

Э. Касимов: Это значит, под стволами автоматов?

  • Ну да.

Э. Касимов: Рассказывали историю, как Волков один освободил целое село.

  • Это из небылиц.

Другой вопрос, что уже позже, после организации переговоров, мне было поручено организовать так называемый «зеленый коридор» вместе с другими офицерами Главного разведывательного управления Вооруженных сил. Дело в том, что к июню федеральными войсками равнинная часть Чечни была освобождена. Боевиками оставались заняты предгорные и горные части - это Шали, Введено, Шатой - и планировалась крупная войсковая операция с нанесением удара авиацией и длинноствольной артиллерии. Соответственно, нужно было предотвратить многочисленные человеческие жертвы, организовать коридор. Мы подобрали авторитетных чеченцев из числа местной интеллигенции, организовали эту колонну. Была также одна машина ОБСЕ. Вместе с ними мы и поехали в горную часть Чечни. Проехали один населенный пункт, другой. После селенья Грушевое заехали с колонной на поляну. Нашу машину окружили бородачи с автоматами, спрашивают нас: кто мы такие, почему не предупредили. Поясняем, что сопровождаем колонну. Нам приказали выйти из машины. Мы категорически отказались. Пригрозили расстрелять. Мы объясняли, что и мы откроем огонь, и тогда могут погибнуть их семьи, дети. В конце концов, один из боевиков сел в нашу машину, еще один вооруженный сел в салон, и мы поехали обратно. После селенья Грушевое чеченцы вышли, и мы уехали. В селенья отправились переговорщики, и к вечеру сотни машин с мирными жителями и скотом были вывезены. Через два дня там начались боевые действия.

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