36 лет назад в Сарапуле произошел первый захват школы террористами. Два солдата-срочника сбежали из части, захватили в заложники класс в школе № 12 с требованием отправить их за границу.
В. Орехов: Леонид Аркадьевич хорошо знает эту историю, пусть лучше он расскажет.
Л. Волков: Я только начинал службу в органах МВД Удмуртии. Работал в одном из подразделений на севере республики. Мы прибыли в Ижевск 17 декабря, в пятницу. Пятница - это чекистский день. Что это означает?
Один раз, в середине месяца, всех молодых сотрудников вместе с начальниками приглашали в здание УКГБ на улице Пушкинской, где проходила чекистская учеба. Читались приказы, комментировались законы и нормативные акты. К обозначенному времени оказалось, что Сарапульского отделения почему-то нет. Стали выяснять. А там - ЧП. Была у нас внештатная боевая группа. Смотрю - бегают с автоматами. Их срочно погружают в машину - и в Сарапул. Оказалось, в этот день руководитель нашего управления генерал-майор Борис Петрович Соловьев поехал проводить итоговую коллегию по результатам года в Сарапульское горотделение. На подъезде к Сарапулу ему сообщают, что произошло ЧП, захвачена школа. Он самый первый прибывает в эту школу.
Вся тяжесть работы по освобождению заложников легла на него и на Владимира Викторовича Орехова, который работал тогда в Сарапуле начальником городского отделения КГБ СССР, был в звании капитана. Он проявил, можно сказать, чудеса героизма, значимого не только в масштабах республики, но и всей страны.
Два бойца - Калпакбаев и Мельников, наслушавшись радио «Голос Америки», уверовали, что там их ждут молочные реки и кисельные берега, вынашивали идею сбежать за границу. Додумались до того, что решили захватить класс и выдвинуть требования предоставить самолет, деньги и документы. В случае невыполнения они угрожали убить всех заложников.
Э. Касимов: Владимир Викторович - человек скромный, вряд ли он сам расскажет всю правду. Я эту историю знаю со слов ставших теперь взрослыми бывших школьников, захваченных в заложники.
Владимир Викторович был основным переговорщиком. Он неоднократно приходил в класс, вел переговоры с террористами. Сначала убедил отпустить какое-то число ребят. Кончилось, слава Богу, все благополучно. Это была одна из первых бескровных спецопераций, в том числе и только что организованной группы «Альфа».
В. Орехов: Небольшое уточнение. Когда мне позвонили, было около часу дня. Я пришел с обеда. По телефону мне сообщили: два вооруженных мужика держат класс под дулами автоматов. Я сначала послал туда сотрудника, а потом увидел - из отдела внутренних дел выбегают милиционеры с автоматами, поехал сам. Первое, что увидел, лежат пожарные, к гидрантам подсоединены пожарные рукава. Они правильно все сделали. Но как дальше поступать - никто не знает.
Когда приехал Соловьев, я ему доложил обстановку. Сообщили о происходящем в центр. Щелоков, тогдашний министр внутренних дел, дал своим команду: «Не лезть! Там работают профессионалы». Милиция - молодцы, выставили оцепление вокруг школы в радиусе 600 метров, никого не пускали, потому что люди пытались прорваться к детям. Нам никто не мешал, в коридоре мы работали вообще одни.
Правда, военные там начали глупости вытворять. Выгнали танк, поставили напротив школы Для чего? - до сих пор понять не могу.
Тогда не было еще группы «Альфа», был группа «А» в 7-м Главном управлении КГБ СССР, прилетела она и еще «Вымпел» на самолете, который дал Юрий Андропов. Обком партии выделил им единственный тогда в республике шипованный «Икарус». Погода была отвратительной. Мы им направили в аэропорт карту школы, по дороге в Сарапул они изучали ее. Когда прибыли и начали экипироваться для захвата, обстановка была достаточно нервозная. Откуда-то приехали в школу 12 или 14 генералов. Они ходили по коридору в скрипучих сапогах.
Калпакбаев закричал, что он расстреляет всех, если шум будет продолжаться. Захожу в учительскую, генералы, как воробьи, на жердочке сидят. Опасно было. На цыпочках ходят бойцы группы «А». Я один у дверей был. Сложился естественно развитый контакт. Поэтому, когда ребята запросились в туалет, захватчики разрешили их выпустить. Кто-то ретивый предложил не возвращать девочек обратно в класс. Но они вернулись к ребятам. И нужно понять, что это был героический поступок.
Бандиты тоже люди. Вот выходит Калпакбаев. У него автомат со штыком наготове. Пошел в туалет. Его можно было просто убрать, но второй-то в классе остался. Ну, сводил я его в туалет, сделал он свои дела. Проводил его в класс, потом второго вывел. Разговариваю с Мельниковым. Спрашиваю его: «Саша, для чего это тебе нужно?». Он подавленный был, молчал.
Э. Касимов: Я видел очень трогательный документ, который может служить иллюстрацией благодарности спецслужбам. Это альбом, сделанный от руки детьми-заложниками.
В. Орехов: Я храню этот альбом.
Э. Касимов: Мы замечаем службу этих людей, когда с нами что-то случается. А между тем из доклада руководителя ФСБ узнаем, что только в этом году предотвращено 18 тысяч терактов.
Л. Волков: Я попытаюсь объяснить, почему скупы органы государственной безопасности в отношении статистики раскрытия дел, связанных с терроризмом. Федеральная служба безопасности работает в режиме правоохранительного органа и в режиме спецслужбы. По окончании расследования каждого уголовного дела, в том числе и по терроризму, подключается пресс-служба и полностью легализованные данные доводятся до общественности. Работа спецслужб даже через многие десятилетия, это касается и периода Великой Отечественной войны, является государственной тайной и засекречена. Вот отсюда и статистика.
Об участии в антитеррористических операциях могу пояснить вот что. Как известно, в конце 1994 года по указу тогдашнего президента началась операция по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности Чеченской Республики. В результате военной кампании погибло, к сожалению, много наших военнослужащих, люди стали инвалидами, пропали в плену. Погибло и много мирного населения. Я из числа первых действующих сотрудников, которые по указанию Управления кадров Федеральной службы контрразведки был направлен в командировку на Северный Кавказ. Первоначально моя дислокация была в Моздоке, там находилось командование объединенной группы войск оперативная группа ФСК России.
В тот период шло реформирование в федеральной службе контрразведки. Накануне, за полгода до моей командировки, указом президента были расформированы следственные подразделения, группа «Альфа» с формулировкой «Как последний оплот милитаризма». Я работал в следственном подразделении, и, чтобы как-то закрепить кадры, в регионах каждый начальник подразделения решал по-своему кадровую проблему. Надо отдать должное нашему руководителю - Николаю Евгеньевичу Арзамасцеву. Он из числа следователей создал управление правового обеспечения. В других регионах такого не было. В командировку я поехал с удостоверением старшего офицера отделения правового обеспечения, подполковника юстиции. Когда прибыл в Моздок и положил свои документы перед генералом, он спросил: а ты кто? Оперативник, следователь, хозяйственник? Я объяснил, что был и оперативным работником, работал со следствием, взаимодействовал со средствами массовой информации.
Мне были определены задачи - документирование преступлений в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации уголовного дела о самовольном захвате власти в Чечено-Ингушской АССР. Правовое сопровождение прекращения боевых действий и обмена военнопленными, сдачи оружия, а самое главное - подготовка мероприятий, связанных со встречей командования с представителями главного штаба незаконных военных формирований.
Э. Касимов: Вы с Масхадовым общались?
- Лично нет. Не тот уровень. Общался с его помощником. Был такой Иса, бывший подполковник Советской армии. Закончил, кстати, Казанское танковое училище, в советское время служил в танковом батальоне в Шали. В тот период его отряд оборонял населенные пункты Новый Атаги, и мне по поручению командования надлежало подготовить предстоящую встречу командующего объединенной группировкой Геннадия Николаевича Трошева с Масхадовым.
Э. Касимов: У вас есть награды за этот период?
- Да. Наверное, самая ценная и значительная для меня - это боевая награда - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с изображением мечей. Это именно за организацию встречи с Исой. Условия ее были некомфортными.
Э. Касимов: Это значит, под стволами автоматов?
- Ну да.
Э. Касимов: Рассказывали историю, как Волков один освободил целое село.
- Это из небылиц.
Другой вопрос, что уже позже, после организации переговоров, мне было поручено организовать так называемый «зеленый коридор» вместе с другими офицерами Главного разведывательного управления Вооруженных сил. Дело в том, что к июню федеральными войсками равнинная часть Чечни была освобождена. Боевиками оставались заняты предгорные и горные части - это Шали, Введено, Шатой - и планировалась крупная войсковая операция с нанесением удара авиацией и длинноствольной артиллерии. Соответственно, нужно было предотвратить многочисленные человеческие жертвы, организовать коридор. Мы подобрали авторитетных чеченцев из числа местной интеллигенции, организовали эту колонну. Была также одна машина ОБСЕ. Вместе с ними мы и поехали в горную часть Чечни. Проехали один населенный пункт, другой. После селенья Грушевое заехали с колонной на поляну. Нашу машину окружили бородачи с автоматами, спрашивают нас: кто мы такие, почему не предупредили. Поясняем, что сопровождаем колонну. Нам приказали выйти из машины. Мы категорически отказались. Пригрозили расстрелять. Мы объясняли, что и мы откроем огонь, и тогда могут погибнуть их семьи, дети. В конце концов, один из боевиков сел в нашу машину, еще один вооруженный сел в салон, и мы поехали обратно. После селенья Грушевое чеченцы вышли, и мы уехали. В селенья отправились переговорщики, и к вечеру сотни машин с мирными жителями и скотом были вывезены. Через два дня там начались боевые действия.
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