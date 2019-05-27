Подведены итоги конкурса на знание требований охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, трудового права и основ управления персоналом, который был организован АНО ДПО «Учебный центр «Нефтяник» при поддержке Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.
Более 350 номинантов, представляющих 20 предприятий Удмуртской Республики, приняли участие в конкурсе. Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова вошли в число финалистов по результатам первого этапа, а также стали победителями и призёрами финального этапа конкурса. Леонид Михайлович Зайцев, ведущий инженер по промышленной безопасности и производственному контролю УПиЭБ, признан победителем в номинации «Промышленная безопасность», Екатерина Геннадьевна Ясавиева, заместитель начальника отдела труда и заработной платы УОиОТ, заняла II место в номинации «Трудовое право и основы управления персоналом», Андрей Александрович Ложкин, специалист по охране труда СПБиОТ НГДУ-2, – третье место в номинации «Охрана труда».
Успешное выступление специалистов АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в очередной раз подтвердило высокий уровень их подготовки, а также большое внимание, которое компания уделяет вопросам безопасности на производстве.
У нас безопасное производство
26 мая0
Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова стали победителями и призёрами республиканского конкурса
У нас безопасное производство
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