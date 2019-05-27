Председатель Госдумы РФ предложил распространить программу «Безопасный город» на всю страну Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе Совета по законодательному обеспечению развития цифровой эконо...

Карлутка. Супергерои в жизни Спасатели-добровольцы за последние восемь лет спасли на водоёмах более 200 человек...

На творческом небосклоне Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звёзды» открывает таланты...