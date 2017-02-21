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Тюбинг, прицепленный к автомобилю, сбил пешехода в Игринском районе

20 февраля
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18.02 %d0%94%d0%a2%d0%9f %d1%81 %d1%82%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bc Тюбинг, прицепленный к автомобилю, сбил пешехода в Игринском районе

37-летний мужчина-пешеход был сбит тюбингом в Игринском районе. Дорожный инцидент произошел в субботу вечером, на 2-м км автодороги "деревня Сюрсовайчик – деревня Тупал Пурга", сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

40-летняя автоледи за рулем автомобиля «ВАЗ», буксируя прицепленный к машине тюбинг, при вхождении в правый поворот допустила вынос тюбинга на встречную полосу движения, которым сбила пешехода – мужчину 1979 года рождения. Отмечается, что пострадавший обратился за медицинской помощью в Игринскую районную больницу лишь на следующий день и был госпитализирован.

По информации ГИБДД, стаж управления транспортными средствами у автоледи не превышает года.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике призывает граждан быть аккуратными и внимательными при участии в дорожном движении вместе с тюбингами или санками.

В ведомстве напоминают, что с начала 2017 года на территории Удмуртии произошло уже два ДТП, в которых фигурируют "средства зимнего досуга" – тюбинги. Причем водители и пешеходы часто сами не соблюдают элементарные правила безопасности при использовании тюбингов: передвигаются и перевозят в них детей по краю проезжей части дороги, буксируют тюбинги автомобилем, не заботясь о безопасности пешеходов. Тюбинг уже сам по себе достаточно травмоопасен, когда он находится на дороге – опасность увеличивается в разы.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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