В среду, 19 июня, в столице Удмуртии завершилась 68-ая многодневная велосипедная гонка на призы газеты «Удмуртская правда». Последний этап – групповая гонка на 120 километров – был интригующим и напряжённым.
Победителем гонки стал Сергей Курьянов из Тюменской области. Он сохранил майку лидера гонки с первого до последнего этапа. Курьянов, кроме того, завоевал майку активного гонщика. На вторую строчку в генеральной классификации неожиданно поднялся Валерий Фаткуллин, также из Тюменской области, который до заключительного этапа занимал четвертое место.
За третье место развернулась ожесточенная борьба между Захаром Левашовым, велогонщиком Удмуртии, и Глебом Кугаевским, представляющим Тюменскую область. Тысячные доли секунды позволили Захару сохранить за собой призовое место.
- По мнению представителей всех 15 субъектов России, участвовавших в многодневке, эта гонка вошла в историю, как самая лучшая и представительная за все время ее проведения, - отметил Вячеслав Харин, мастер спорта международного класса в шоссейных гонках и велокроссе, участник чемпионата мира и судья всероссийской категории. – По уровню проведения и организации все ее видят на следующий год, как международную гонку.
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