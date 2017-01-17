История Германии в семи фильмах Ровно через неделю, 19 января, в Ижевске откроется очередной Фестиваль немецкого кино – в течение нед...

Артисты из пятнадцати стран мира прибудут в Удмуртию для участия в Фестивале циркового искусства В марте 2017 года зрители увидят самых элитарных мировых звезд цирка....

Информация о фестивале «Всемирный День пельменя» вошла в календарь лучших туристических событий страны на 2017 год В электронном сборнике «Пора путешествовать по России» представлена информация о 85 туристических соб...