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Тёпленькая не пойдёт

21 мая
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В столице Удмуртии начались плановые отключения горячего водоснабжения

Voda ranak.me Тёпленькая не пойдёт

В Ижевске начались гидравлические испытания теплосетей. Это обязательная процедура, предусмотренная правилами их эксплуатации и необходимая для подготовки к прохождению следующего отопительного сезона. Первыми под отключения попали жилые районы по улицам Ворошилова, Салютовской и Воткинскому шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Удмуртские коммунальные системы», в целом программа гидравлических испытаний состоит из 31 этапа. Первый из них стартовал 3 мая, ещё до окончания отопительного периода – энергетики испытывали трубы на прочность и плотность на резервном участке магистральной теплотрассы без отключения объектов от теплоснабжения.

Испытывают теплотрассы на прочность избыточным давлением с помощью опрессовочных машин. Для этого городские сети разделили на 300 участков. Сама методика испытаний следующая: машина нагнетает в сеть давление выше рабочего, и трубопровод находится в таком состоянии 10 минут. Если за это время давление не упадёт – значит, порывов нет. Если падает – значит, где-то есть повреждение с утечкой, необходимо его отыскать и устранить.

Кстати, Ижевск стал одним из городов-пионеров, где была протестирована и внедрена эта технология. В отличие от традиционной методики испытаний от ТЭЦ она позволяет проводить их на небольших участках, а весь процесс – с момента прибытия опрессовочной машины к месту испытаний до их завершения – занимает час-полтора. До внедрения в городе подобной практики проведения «гидравлики» количество одновременно отключаемых от ГВС домов могло доходить до 250, а сейчас не превышает 100.

Завершить программу испытаний энергетики планируют до 22 августа. Максимальное время, которое ижевчане вынуждены будут прожить без горячего утреннего душа, – 10 дней. Напомним, в прежние годы воду отключали на 14 дней, а ещё раньше – даже на 21.

Узнать, когда останется без горячей воды именно ваш дом, проще всего на официальном сайте компании – в разделе «Гидравлические испытания-2019». При этом «Удмуртские коммунальные системы» напоминают, что в процессе испытаний теплосетей повышенным давлением возможен выход воды, образование промоин и провалов. В связи с этим горожанам необходимо избегать нахождения рядом с тепловыми камерами, не оставлять возле них автотранспорт.

Обо всех замеченных признаках повреждения коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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Автор статьи

Юлия СТЕРХОВА Все материалы этого автора

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