Летящие гильзы, шрапнель, пулемёт, бойцы в тщательно воссозданной форме и, конечно, пиротехника – в Сарапульском районе 2 июня впервые прошла масштабная реконструкция сражения времён Гражданской войны. Участники исторических клубов воссоздали страшные события, очевидцем которых ровно век назад стала маленькая деревня Юрино.
Почти пять тысяч зрителей смогли почувствовать себя как на реальном поле боя, а на интерактивных площадках узнали, сколько весит снаряжение бойца, почему ткань для костюмов красных и белых покупают за рубежом и как быстро можно научиться стрелять из винтовки Мосина.
Изготовились к атаке
В Гражданскую войну Юрино несколько раз переходило из рук в руки. Эта деревня, как и множество других в стране, была местом столкновения красных и белых. Сражение на восточной окраине деревни состоялось 2 июня 1919 года между частями белых и 40-м полком 28-й Азинской дивизии 2-го Восточного фронта.
Красными командовал 19-летний Василий Чуйков – будущий маршал и дважды Герой Советского Союза. Позже в своей книге «Закалялась молодость в боях» он опишет краткую трактовку боя: «…К семи часам утра подошли к деревне Юрино. Здесь конная разведка предупредила нас, что впереди – каппелевский полк, около полутора тысяч штыков и сабель. Они изготовились к атаке и идут на нас. Как потом выяснилось, перед нами действительно был особый полк генерала Каппеля – отборные вояки, сынки зажиточного казачества. Их называли «бессмертниками».
Первый батальон красных занимает позиции на восточной окраине деревни для решительного удара с фланга. Артиллерийская батарея располагается на западной окраине – там была хорошая видимость для противника. «Залпы прямой наводкой сделали своё дело – каждый снаряд ложился в самую гущу цепей врага», – пишет Василий Чуйков. Сколько длился кровопролитный бой, никому не известно. Но это было одно из важнейших и значимых сражений Гражданской войны. Белые бежали. Для красных открылся путь на Сарапул.
Сквозь судьбы
Местные жители не забыли тот день. Сегодня свидетелей тех событий уже нет в живых, но их воспоминания и фотографии бережно хранятся в музейной комнате местной школы. Среди очевидцев Юринского убоища – Константин Васов. Будучи ребёнком, он ходил в разведку. Красные шли со стороны Киясовского района и хотели узнать обстановку в деревне. Чтобы не вызвать подозрение, они отправили мальчишек, среди которых и был Константин.
– Им было поручено посчитать, сколько солдат Белой армии находятся здесь и каким оружием они владеют. А чтобы их не разоблачили, было приказано демонстративно поссориться или подраться между собой, в зависимости от количества бойцов. Солдат было так много, что дети избили друг друга до крови – лишь бы красные поняли их «сообщение», – рассказывает историю очевидца Наталья Овчинникова, руководитель музейной комнаты.
Кроме слов очевидцев, подтверждают факт действительности «юринского убоища» (как его прозвали в народе) найденные на местах боевых действий оружие и личные вещи солдат. В полях вокруг Юрино до сих пор находят гильзы, шрапнель, металлические цифры с погон, знаки отличника стрельбы и штыки, оставшиеся в земле после той самой битвы.
Большинство из них было найдено всего год назад сигаевским поисковым отрядом «Артдивизион» под руководством историка Александра Гафурова. Достоверных документов, подтверждающих число погибших в этом сражении, в архивах не обнаружено. Но пожилые жители вспоминали о бесконечно тянущихся повозках с мёртвыми телами. Предположительно, тысячи погибших захоронены под соседним селом Выезд.
Прикоснуться к истории
День в день, ровно сто лет спустя участники клубов военно-исторической реконструкции из Caмapы, Дмитpoвгpaдa, Ульяновска и Уфы воссоздали фрагменты «юринского убоища» – в точных исторических костюмах, с историческим оружием и на том же самом месте.
В числе реконструкторов – девушки, которые создают особую атмосферу, подтверждающую неписаный закон о том, что на войне все на равных. Они вжились в роли солдат, гимназисток и сестёр милосердия.
Участники военно-исторических клубов готовились тщательно – рыли окопы, соорудили модель пехотных укрытий, продумали сценарий, чтобы хоть приблизительно показать всем, как выглядело «юринское убоище». Военные реконструкторы надеются, что их усилия не пропадут даром. Ведь их главная задача – не историческое шоу, а чтобы люди помнили, что в этой войне нет победителей, и никогда не повторяли ошибки столетней давности.
– Людям интересна история. Не секрет, что учебники истории переписываются и каждый промежуток времени интерпретируется по-разному. На самом деле, история была одна. И мы пытаемся воссоздать эти «участки» жизни нашей страны и через реконструкцию понять и показать, как это было на самом деле, – рассказывает основатель и руководитель клуба «147-й пехотный Самарский полк» Сергей Блохин. – Если мы испытываем это всё на себе, то уже никакие учебники истории не могут нам рассказать больше, чем мы узнаём сами. Мы должны впитать в себя информацию, полученную от очевидцев, и передать нашим детям. Наша общая задача – не допустить повтора тех трагических событий.
Для Сергея Блохина реконструкция – это уже не просто хобби, а образ жизни. Клуб он основал пять лет назад, сегодня в нём насчитывается порядка 25 штыков. В «арсенале» клуба – реконструкция русской императорской армии Первой мировой войны, Белой и Красной армий Гражданской войны.
А вот семья Михайловых из Ульяновска организовала свой отдельный одноимённый клуб. Для Александра, Татьяны и их дочери Варвары военно-историческая реконструкция – неотъемлемая часть семейного времяпрепровождения. Увлечение началось ещё в 2001 году, а сейчас без этого семья не представляет свою жизнь. И если Александр демонстрирует обмундирование советского солдата, то по костюмам девушек можно изучить других людей военных лет. Варвара – представительница Мариинской гимназии города Симбирска, в котором учились сёстры Владимира Ульянова-Ленина, а у Татьяны – костюм сестры милосердия симбирского Красного Креста.
Как рассказал Александр Михайлов, костюмы заказаны в специальных магазинах, отдельные предметы обмундирования шьются на заказ в ателье. Удивительно, но ткань для воссоздаваемой формы советских солдат покупается за рубежом. Участники клубов объясняют это тем, что у местных производителей не подходящее качество полотна. На пару часов зрители «окунулись» в события, произошедшие на юринской земле 100 лет назад. Благодаря реконструкторам стало возможным увидеть события тех лет – пройти обучение штыковому бою, получить мандат о зачислении в ряды Красной армии и пострелять из охолощённого оружия.
«Юринское убоище» в цифрах
4 исторических клуба – участники реконструкции
37 реконструкторов
9 кг – средний вес снаряжения бойца
2500 патронов к винтовкам Мосина
500 патронов на пулемёт
30 минут сражения
4600 зрителей
1 бой
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